Скорость и натиск. Три самых успешных наступательных операции ВСУ

Наступление — это самый сложный вид оперативного искусства. Оно намного сложнее обороны, изматывания или рейда. Во многом потенциал армии и ее возможности определяются ее наступательными качествами и способностями. После начала полномасштабного вторжения многие военные обозреватели и эксперты пристально следили за армией Украины и ее планами по деоккупации захваченных территорий. Было понятно, что это будет главным экзаменом для украинских воинов и командиров.

Related video

Этим летом и осенью ВСУ провели ряд блестящих контрнаступлений, показав и доказав всем, что призыв к возвращению к границам 1991 года это не пустой звук, что Украина в состоянии возвращать отнятые силой территории, освобождать города и спасать своих граждан. В преддверии нового года я бы хотел еще раз напомнить про три по-настоящему блестящие наступательные операции ВСУ.

Балаклейско-Купянская наступательная операция

Эта операция уже вошла в военные и исторические учебники и является блестящим примером наступательной операции. Последний раз нечто подобное по дерзости и размаху проводила Армия обороны Израиля в далеком 1973 году (речь про операцию "Абирей-Лев"), то есть, половину века назад.

Балаклейско-Купянская наступательная операция началась со всеобщей дезинформации врага и с вбросов о том, что большое контрнаступление ВСУ готовят именно на юге, на Херсонском направлении. Эта тема форсилась всеми — от высшего руководства до низовых военных блогеров и обозревателей. Русские повелись на эти вбросы и стянули на юг до 40 своих батальонов (вдобавок к 20-30 батальонам, которые там уже были), включая ВДВ и морскую пехоту, то есть, наиболее опытные и боевые части. Этим самым они ослабили остальные участки фронта и в особенности - Харьковское и Изюмское направление. Не воспользоваться этим было просто невозможно.

Украинский блицкриг начался 6 сентября и длился считанные дни. 7 сентября была окружена и освобождена Балаклея, а уже 9 сентября украинские подразделения подошли к Купянску (позже освободили и его), а 11-13 сентября уже был освобожден Изюм.

Этого удалось достичь благодаря выявлению самого слабого звена на линии российской обороны. Слабым звеном оказались редкие позиции из пророссийских боевиков ОРДЛО в один эшелон — без должной связи и без резервов. Механизированные подразделения ВСУ беспрепятственно вышли на десятки километров вглубь, тем самым создав изюмской группировке врага угрозу окружения. В итоге враг бежал, бросив сотни единиц исправной техники —включая, как все мы видели, танки и боевые машины. Это событие впоследствии еще прозвали "кремлевским ленд-лизом".

[ + – ] Харьковское контрнаступление 2022 г.

Несомненно, эта операция — блестящий образец военного искусства. Украина показала, что она способна проводить крупные и сложные наступательные операции стратегического масштаба.

Лиманская операция

Эта операция фактически является продолжением и частью Балаклейско-Купянской наступательной операции, но стоит того, чтобы рассматривать ее как отдельную самодостаточную операцию, так как проводилась она в сложных условиях (форсирование реки и охват города по флангам) и при попытке удержать город врагом.

Если из Изюма русские сбежали, то Лиман они пытались удержать и ни в коем случае не потерять город. Это важно, так как злые языки стали распространять байку, что, мол, бегство врага из Харьковской области — это все договорняк, а ВСУ не способны на крупные и сложные операции. Лиманская же операция показала обратное — даже когда враг оказывает ожесточенное сопротивление, украинская армия способна провести операцию по деоккупации города. Причем не штурмуя его в лоб (как это делают русские), а охватывая его в клещи и беря врага в оперативное окружение, минимизируя этим воздействие на сам город. Действительно, ВСУ освободили Лиман с минимальными повреждениями городской застройки, максимально снизив угрозу гражданским.

[ + – ] Наступление — это самый сложный вид оперативного искусства

Лиманская операция — хороший пример того, как опытное и грамотное военное управление способно приносить плоды и успехи без разрушения гражданской инфраструктуры и излишних страданий тех, кто ждет освобождения.

Контрнаступление в Херсонской области и освобождение Херсона

Когда стало известно, что контрнаступление на Херсонском направлении — это информационный вброс, осуществляемый для того, чтобы русские стянули туда как можно больше сил, у гражданских, особенно тех, кто находился под оккупацией, остался неприятный привкус брошенности. Мол, якобы, их использовали как приманку, а Херсон освобожден в обозримом будущем не будет. Это не было правдой, а реальность оказалась много сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Операция по деоккупации Херсона (а попутно и всего правого берега Херсонщины) началась еще ранним летом и продолжалась долгие месяцы. Цель была — полностью развалить логистику оккупантов и превратить пребывание десятков их батальонов и тысяч их солдат в Херсоне и правом берегу Днепра из боевой силы в обузу. Лишить их не просто наступательного потенциала, а боеспособности вообще.

[ + – ] Украинская армия обрела силу

Херсонская группировка врага снабжалась через три артерии: это дамба (и мост) в районе Новой Каховки и два моста в районе самого города Херсон, автомобильный и железнодорожный. ВСУ месяц за месяцем постоянно наносили удары по этим мостам, сделав их фактически непригодными к использованию, а так как логистика ВС РФ зиждется исключительно на железнодорожном сообщении (и в меньшей степени опирается на колесный транспорт), тысячи оккупантов остались с логистикой, которая по факту питала их по капле.

Русские не используют (и не имеют для этого средств) снабжение по воздуху с помощью больших грузовых вертолетов (как это делают США, например). Поэтому осенью перед ними встал выбор: либо оставаться в Херсоне без снабжения и под постоянными ударами ВСУ, теряя свои лучшие кадровые части, либо сдать город и уйти с правого берега Днепра, но зато сохранить часть своих опытных частей. Они выбрали второе, хотя и побросали большое количество техники. "Кремлевский ленд-лиз" обрел свое второе дыхание — теперь уже на Херсонском направлении.

Подводя итоги

Вышеописанные операции — это важнейшая веха в российско-украинской войне. Они показали, что ВСУ способны деоккупировать свои земли и возвращать обратно крупные города с сотнями тысяч жителей. Украинская армия обрела силу и показала то, как будут возвращены оккупированные регионы Донбасса и захваченный полуостров Крым. Угрозы России оказались простым сотрясанием воздуха, а ее вооруженные силы — гнилым домом, который трескается и рассыпается при должном и грамотном нажиме.

Но вместе со всем этим следует не забывать, что за любыми блестящими операциями и за каждым освобожденным селом или городом стоят легионы украинских воинов, их труд, героизм и пролитая кровь. Что никакая операция не была бы возможна без людей, потому что армия Украины — это в первую очередь про людей. Как и стремление и воля к освобождению захваченных территорий — тоже про людей и ради людей.

Важно