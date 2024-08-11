Наступ ЗСУ в Курській області: "військкори" РФ критикують Міноборони за системні помилки

У російському інфополі обурені повторюваними помилками військового керівництва ЗС РФ, які призводять до великих втрат у живій силі та техніці. Також "військкори" незадоволені відсутністю реакції Кремля на удари американською зброєю по території РФ.

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У Курській області РФ триває наступальна операція Збройних сил України. Попри оптимістичні заяви військового керівництва РФ, деякі російські блогери і військові кореспонденти говорять про кризу в прикордонних районах Курської області. Фокус зібрав відомості про те, як у тумані війни описують події в регіоні різні джерела.

Станом на 10 серпня на кількох напрямках Курської області тривали запеклі бої. У повідомленні Міноборони РФ йдеться, що російські сили "продовжують відбивати спробу вторгнення ЗСУ на територію". Військове відомство противника говорить про стягування в місця бойових дій резервів, зокрема, було підтягнуто підрозділи угруповання Північ.

Бойові дії велися в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар'їне, Гуєве, Любимівка, Зелений Шлях, Свердликове. А в районах Івашківського, Малої Локні, Ольгівки нібито припинялися спроби прориву мобільних груп українських сил углиб території РФ.

За словами пресслужби Міноборони РФ, росіянам довелося відбивати також удари українських ракет і безпілотників, причому не тільки над Курською областю, а й в інших прикордонних регіонах РФ.

Коментарі "військкорів"

Тим часом деякі російські військкори та блогери говорять про системні помилки Збройних сил РФ на цьому напрямку. Зокрема, йдеться про аналогічну ситуацію, що склалася за типом операції на Харківщині 2022 року, коли українським військам завдяки високій мобільності та раптовості вдалося звільнити значну територію від окупантів.

Зокрема зазначалося, що для запобігання прориву кордону російському командуванню необхідно було:

заздалегідь наситити фронт різними засобами розвідки, які будуть стійкі до систем РЕБ і дротових багатодіапазонних камер;

встановити на всі об'єкти й техніку на лінії оборони засоби РЕБ, а також налагодити стійку систему зв'язку;

створити ешелоновану систему оборони, мінних загороджень та укріплень.

Також росвійськкори критикують владу за те, що під час не було запроваджено режим так званої КТО (контртерористичної операції), який мав би бути оголошений не тільки в Курській, а й в інших областях, які межують з Україною.

Окремо в інфополі противника пронеслася буря обурень з приводу знищеної колони бронетехніки ЗС РФ у районі Рильського, де українські сили завдали удару системами HIMARS. Зокрема Юрій Котенок у своєму каналі написав, що операція ЗСУ на Курському напрямку дуже добре підготовлена, а дії українських сил виглядають ефективно.

"Вишиковуватися колонами продовжуємо. Значить, скільки будемо продовжувати, стільки будемо отримувати…", — пише він.

Зі свого боку так званий міністр інформації "ДНР" Данило Безсонов в ефірі пропагандистського шоу "60 минут" емоційно висловився про втрату живої сили та техніки РФ біля Рильського. Він також поскаржився, що Сили оборони перекидають додаткові сили в Курську область, де обстановка залишається "напруженою". При цьому він згадав цитату нового міністра оборони РФ Андрія Білоусова про те, що "можна помилятися — брехати не можна".

"Але чи можна робити одні й ті самі помилки день у день, з року в рік? Припустимо, користуватися "whatsapp" на передовій, шикуватися і рухатися в колонах у зоні ураження вогневими засобами противника. Це що, помилка генерального штабу або міністра оборони?" — розповів Безсонов.

Він також обурився тим, що американську зброю вже відкрито використовують українські війська на території Росії, а відповідної реакції з боку керівництва РФ досі немає.

Цікаву інформацію оприлюднив пропагандистський канал Readovka, який повідомив про те, що на території Курської області на боці ЗСУ нібито діють польські найманці, які "впритул розстрілювали мирні будинки". Ведучі каналу послалися на розповіді місцевих жителів, які повідомляли про "хаотичну стрілянину" по домівках і магазинах населених пунктів Рильського і Глушківського районів.

"Ну їхали, і один направив на мене дуло. Він посміявся, тому що, якби він хотів вистрілити, він би вистрілив. Поки він проїхав, я злиняла", — цитують пропагандисти мешканку Гапонового.

Інформація української сторони

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що згідно з доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська витісняють противника на його ж територію.

"Сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський — по фронту і нашим діям і витісненню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують", — сказав глава держави.

Зазначимо, що інформація про перебіг бойових дій у Курській області не з'являється в офіційних зведеннях Сил оборони й Генштабу ЗСУ. На опублікованих картах ресурсу Deep State ця територія виглядає як "сіра зона".

Однак за інсайдерською інформацією в ніч на 11 серпня українські ДРГ зуміли зайти на кілька десятків кілометрів углиб російської території в Біловському районі. Про це написали Z-пабліки, які пізніше самі й спростували цю інформацію.

Водночас межа фронту проходить уздовж таких населених пунктів як Суджа, Козача Локня, Лебедівка, Зелений Шлях, Нижній Клин і Дар'їне.

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Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, Збройні сили РФ у Курській області, щоб протистояти наступу українських військ, покладаються на строковиків. Військове керівництво РФ вважає, що їх достатньо, щоб протидіяти ЗСУ.