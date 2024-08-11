Бої у Курській області: аналітик пояснив, чому ЗС РФ не відтягують резерви з Донбасу

Співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що ЗС РФ радше відтягнуть свої сили з південних регіонів, аніж зі східних. Ризики втрати позицій у районах Покровська і Торецька занадто великі, щоб росіяни дозволили собі звідти вивести війська.

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Збройні сили Російської Федерації поки не відтягують свої резерви зі сходу України з метою перекидання їх у Курську область. Про це сказав співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо" у неділю, 11 серпня.

Йдеться про такі напрямки, як Покровськ, Торецьк, Вугледар та Куп'янськ. Погорілий зазначив, що навіть якщо росіяни вирішать перекинути свої війська з району Покровська, це навряд чи сильно вплине на ситуацію, адже чисельність ворожих військ у цьому регіоні залишається значною.

За його словами, ресурсів для повного знищення окупантів не вистачає.

Аналітик також висловив сумніви щодо того, що росіяни будуть відмовлятися від цих напрямків. На його думку, вони швидше відтягнуть війська з південних регіонів.

"Сумніваюсь, що вони відмовляться саме від цього напрямку, коли у них є такі колосальні можливості, вони радше відтягнуть з півдня і "заб'ють" на реалізацію зрізання Роботинського виступу. Воно тактично, стратегічно абсолютно ніяк не обґрунтоване, і не дає їм якоїсь переваги. А тому я впевнений, що вони готові звідти витягнути якісь сили, але точно не з Донецька, тобто Покровська і Торецька, бо занадто великі ризики", — пояснив Погорілий.

Ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 16:00 повідомляв про 65 бойових зіткнень на добу. Найгарячіше — на Покровському та Лиманському напрямках.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському напрямку. Російські окупаційні війська здійснили 26 спроб потіснити Сили оборони України із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки.

Нагадаємо, 11 серпня партизанський рух "АТЕШ" повідомив про перекидання військових 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, які мали посилити Покровський напрямок, до Курської області.

9 серпня офіцер 59-ї ОМБр Сергій Цехоцький заявив про зменшення "м'ясних піхотних штурмів" росіян на Покровському і Курахівському напрямках після початку бойових дій у Курській області.