Подкрепление не помогло: резервы ВС РФ не вытеснили украинских военных с Курской области, — FT

Несмотря на сообщения российских властей о том, что ситуация под контролем, украинские силы могли продвинуться на 30 км вглубь соседней страны, отметили журналисты. Они также считают, что эта операция направлена на укрепление позиций во время потенциальных мирных переговоров.

Related video

Россия отправила дополнительные подразделения войск в Курскую область, однако это подкрепление не смогло отбить вторжение украинских войск, как говорится в материале Financial Times.

Журналисты пишут, что обратились к украинским военнослужащим, которые принимают участие в операции. После прорыва границы в Курской области ВС РФ были вынуждены отправить туда подкрепление, однако оттеснить войска не получилось и наступление продолжается уже шестой день.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов при этом неоднократно пытался успокоить граждан и заявлял, что ситуация находится под контролем, продолжают журналисты.

В Минобороны РФ накануне также поделились кадрами, где при помощи истребителей и вертолетов российские войска якобы наносят удары по "колоннам украинской техники", однако факты указывают на то, пишут в Financial Times, что "украинские войска и техника продвинулись на 30 км вглубь территории России". Теперь Кремль не контролирует город Суджа у границы, а также еще несколько населенных пунктов в направлении Курска.

Украинское военное и политическое руководство несколько дней никак не комментировало события в Курской области, однако во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский нарушил молчание и заявил:

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский — по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, — давление на агрессора", — заявлял глава государства.

А вот представитель Министерства обороны Украины в комментарии журналистам FT рассказал, что украинская сторона не собирается разглашать детали операции, ведь сначала нужно дождаться, как она будет развиваться.

При этом в материала отметили, что конечная цель наступления украинских войск остается неясной, однако эта операция в Курской области показали, что российская оборона границы спустя 2 с половиной года войны все еще слаба. Также события последних 6 дней продемонстрировала необходимый подъем боевого духа.

А вот аналитики убеждены, что Украина начала операцию "Курск" для того, чтобы улучшить свои позиции во время потенциальных мирных переговоров.

Напомним, 11 августа сообщалось, что Россия перебрасывает под Курск военных, которые должны были усилить Покровское направление. Партизаны "Атеш" зафиксировали перемещение 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области. Ранее военных 810-й ОБрМП туда перебросили из Херсонского направления.