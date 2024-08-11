Підкріплення не допомогло: резерви ЗС РФ не витіснили українських військових із Курської області, — FT

Незважаючи на повідомлення російської влади про те, що ситуація під контролем, українські сили могли просунутися на 30 км углиб сусідньої країни, зазначили журналісти. Вони також вважають, що ця операція спрямована на зміцнення позицій під час потенційних мирних переговорів.

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Росія відправила додаткові підрозділи військ до Курської області, однак це підкріплення не змогло відбити вторгнення українських військ, як ідеться в матеріалі Financial Times.

Журналісти пишуть, що звернулися до українських військовослужбовців, які беруть участь в операції. Після прориву кордону в Курській області ЗС РФ були змушені відправити туди підкріплення, проте відтіснити війська не вийшло і наступ триває вже шостий день.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов при цьому неодноразово намагався заспокоїти громадян і заявляв, що ситуація перебуває під контролем, продовжують журналісти.

У Міноборони РФ напередодні також поділилися кадрами, де за допомогою винищувачів і гелікоптерів російські війська нібито завдають ударів по "колонах української техніки", проте факти вказують на те, пишуть у Financial Times, що "українські війська і техніка просунулися на 30 км углиб території Росії". Тепер Кремль не контролює місто Суджа біля кордону, а також ще кілька населених пунктів у напрямку Курська.

Українське військове та політичне керівництво кілька днів жодним чином не коментувало події на Курщині, однак під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський порушив мовчання і заявив:

"Сьогодні кілька разів уже доповідав головком Сирський — по фронту і нашим діям і витісненню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, — тиск на агресора", — заявляв глава держави.

А ось представник Міністерства оборони України в коментарі журналістам FT розповів, що українська сторона не збирається розголошувати деталі операції, адже спершу потрібно дочекатися, як вона розвиватиметься.

Водночас у матеріалі зазначили, що кінцева мета наступу українських військ залишається неясною, однак ця операція в Курській області показала, що російська оборона кордону через 2 з половиною роки війни все ще слаба. Також події останніх 6 днів продемонстрували необхідний підйом бойового духу.

А ось аналітики переконані, що Україна почала операцію "Курськ" для того, щоб поліпшити свої позиції під час потенційних мирних переговорів.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що Росія перекидає під Курськ військових, які мали посилити Покровський напрямок. Партизани "Атеш" зафіксували переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області. Раніше військових 810-ї ОБрМП туди перекинули з Херсонського напрямку.