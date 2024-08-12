ЗС РФ просунулись на одному з напрямків: деталі від DeepState та Генштабу (карта)

Лідером за кількістю ворожих атак є Покровський напрямок, де сталося 30 боєзіткнень. Однак успіх окупанти мали на іншому напрямку, де провернули лише чотири атаки.

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Російські окупанти мали успіх у Донецькій області. Про це вночі на 12 серпня повідомили аналітики DeepState.

ЗС РФ просунулись поблизу Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: DeepState

Що кажуть у ЗСУ?

В найсвіжішому зведенні Генерального штабу Збройних сил України йдеться, що за підтримки авіації російські війська чотири рази намагались "вклинитися" в оборону на Торецькому напрямку. Бої точились в районі Залізного, Дружби та Нью-Йорка. Станом 22:18 11 серпня дві атаки були відбити, ще дві — ще тривали.

На Харківському напрямку ЗС РФ здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Тихого, дві з них були відбиті й ще одна тривала. На Куп’янському напрямку ворога відбивали у районі Піщаного, Берестового та на шляху до Глушківки. Три атаки були безрезультатними, ще одне боєзіткнення тривало.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили 12 атак, намагаючись просунутись до Макіївки, Невського, Новосадового та у Серебрянському лісі. Станом на пізній вечір точилося три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку відбивали шість атак в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки, у трьох місцях тривали бої. На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень налічувала п’ять. Чотири атаки в районі Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського були відбиті, поблизу Часового Яру точились бої.

Лідером за кількістю ворожих атак став Покровський напрямок, на якому за добу відбулось 30 атак. Ворожі сили намагались наступати в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки. Станом на вечір тривало дев’ять боїв. Ворог зазнав втрат в особовому складі — попередньо понад 250 ліквідованими та пораненими — та техніці.

На Курахівському напрямку нарахували дві атаки ЗС РФ, вони намагались просунутися в районі Костянтинівки. Одна атака була відбита, інша ще тривала. На Времівському напрямку ворог атакував у напрямку Водяного.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили дві безрезультатні атаки поблизу Малої Токмачки. Ще дві атаки було відбито на Придніпровському напрямку.

Нагадаємо, у The Sunday Times інформували, що ракетний удар вночі на 11 серпня може бути лише початком цілої хвилі обстрілів ЗС РФ. Передбачається, що атаки стануть відповіддю Росії на прорив українських військ у Курській області.

У Financial Times повідомляли, що Кремль направив у Курську область додаткові підрозділи, але зупинити ЗСУ це підкріплення не допомогло.