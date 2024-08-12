Руководитель Карпатской экоинспекции "обжился" элитными авто и недвижимостью на 19 млн грн, — ГБР

По материалам ГБР, чиновник в течение трех лет давал членам семьи и другим, связанным с ним, физическим лицам, поручения на приобретение незаконных активов.

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Руководитель Государственной экологической инспекции Карпатского округа за три года незаконно приобрел в собственность два элитных авто и четыре квартиры на сумму более 19 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ведомстве сообщили, что в период с 2020 по 2023 год чиновник, а также члены его семьи и связанные с ними физические лица по его поручению якобы приобрели:

два автомобиля премиум-класса. Один — 2023 года выпуска, стоимостью 9,4 млн гривен, другой — 2021 года выпуска, стоимостью 2,6 млн гривен;

Авто руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа Фото: державне бюро розслідувань

четыре квартиры в Ивано-Франковске совокупной стоимостью более 4 млн гривен;

нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн гривен.

Эту информацию также подтвердило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое проводило проверку и мониторинг образа жизни чиновника.

"По результатам проверки НАПК подтвердило наличие у чиновника необоснованных активов", — говорится в сообщении.

Сейчас ГБР осуществляет досудебное расследование по ч.1 ст.368-5 УК (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения.

Сейчас на сайте Государственной экологической инспекции Карпатского округа отсутствует информация о том, кто является начальником ведомства. Временно исполняющим обязанности начальника указан Гаевский Сергей Брониславович.

в.и.о. Госэкоинспекция Карпатского округа Фото: Скриншот

Напомним, 10 августа пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщила, что в Тернопольской области задержали сотрудника ТЦК и СП, который требовал от военнообязанного мужчины $5000 за то, чтобы он не получил боевую повестку.

27 июля на Тернопольщине разоблачили чиновницу, которая брала взятки в виде сертификатов сети косметики и парфюмерии Brocard и на отдых в отеле.