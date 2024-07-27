На Тернопольщине чиновница брала взятки сертификатами в магазин косметики и бензином

Чиновница с сообщниками требовали у местного предпринимателя взятку за содействие в беспрепятственном ведении бизнеса, рассказали в прокуратуре.

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На Тернопольщине разоблачили чиновницу, которая брала взятки в виде сертификатов сети косметики и парфюмерии Brocard и на отдых в отеле. Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

Так, правоохранители разоблачили группу должностных лиц органов местного самоуправления района, которые организовали коррупционную схему вымогательства с предпринимателя денежных средств и других "подарков" за помощь в решении вопросов, входящих в их компетенцию, а именно — содействие в беспрепятственном ведении бизнеса.

За "услуги" предприниматель должен был предоставить сотни литров горючего, сертификат на отдых и денежные средства для принятия положительного решения горсовета о зачислении стоимости проведенных предпринимателем ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы.

23 июля правоохранители задержали одну из фигуранток дела во время получения очередного "подарка" в виде сертификата магазина Brocard на сумму 25 000 гривен. До этого она успела "заработать" подарочный сертификат на отдых общей стоимостью 30 000 гривен.

В прокуратуре сообщили, что в преступную группу входили депутат городского совета совместно с заместителем председателя Кременца, староста одной из общин и директор коммунального предприятия. Чиновнице и ее сообщникам уже сообщили о подозрении.

Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн и вынесено постановление об отстранении ее от занимаемой должности на время досудебного расследования. Для других участников преступной группы решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

За любовь к косметике и отдыху чиновнице грозит срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к вымогательству денежных средств с местных предпринимателей.

Напомним, что ранее под Львовом чиновница ВЛК во время задержания пыталась съесть взятку. Женщина хотела подкрепиться стодолларовой купюрой.