Едва не подавилась: под Львовом чиновница ВЛК во время задержания пыталась съесть взятку (фото)

Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы "на горячем" заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии.

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На Львовщине правоохранители задержали чиновницу ВКК. Во время задержания она пыталась съесть полученную взятку. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Так, должностные лица Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы создали преступную группу. Они требовали взятку у военнослужащего, который хотел получить 2 группу инвалидности для своего отца, чтобы тот мог завершить службу.

Чиновники и медики обещали оформить соответствующие документы, а за свои услуги хотели 3,2 тысячи американских долларов.

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Деньги должны были получить тремя траншами. Во время передачи последней части суммы в городе Турка "на горячем" была задержана заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии.

Во время задержания женщина пыталась съесть стодолларовую купюру. Полакомиться деньгами женщине помешали правоохранители. Задержаны также другие участники преступной группы.

Во время обысков у фигурантов нашли почти 30 тыс. долларов США, более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн и 520 злотых.

Расследование продолжается.

"Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, что экс-военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для "уклонистов" и успешно реализовывал схему. Гражданам регулярно выдавали поддельные документы о якобы проведении операции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области руководитель волонтерской организации создал схему для уклонистов через "Шлях". Благодаря незаконным действиям нарушители получили возможность беспрепятственно выезжать за пределы нашего государства как водители-волонтеры.