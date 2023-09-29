Ледь не вдавилася: під Львовом посадовиця ВЛК під час затримання намагалася з'їсти хабар (фото)

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

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На Львівщині правоохоронці затримали посадовицю ВКК. Під час затримання вона намагалася з'їсти отриманий хабар. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Так, посадовці Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні створили злочинну групу. Вони вимагали хабар у військовослужбовця, який хотів отримати 2 групу інвалідності для свого батька, щоб той міг завершити службу.

Посадовці та медики обіцяли оформити відповідні документи, а за свої послуги хотіли 3,2 тисячі американських доларів.

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Гроші мали отримати трьома траншами. Під час передачі останньої частини суми у місті Турка "на гарячому" була затримана заступниця голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання жінка намагалася з'їсти стодоларову купюру. Поласувати грошима жінці завадили правоохоронці. Затримані також інші учасники злочинної групи.

Під час обшуків у фігурантів знайшли майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.

Розслідування триває.

"Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ексвійськком Запорізької області організовував фальшиві операції для "ухилянтів" та успішно реалізовував схему. Громадянам регулярно видавали підроблені документи стосовно нібито проведення операції.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області керівник волонтерської організації створив схему для ухилянтів через "Шлях". Завдяки незаконним діям порушники отримали можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави як водіїв-волонтери.