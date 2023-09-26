Подружжя "волонтерів" з Києва продавало військовим безкоштовні авто, — ДБР

Завдяки фонду чоловік з дружиною розмитнювали авто і підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

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У Києві ДБР викрило подружжя, яке продавало військовим автівки, які були безкоштовно отримані з-за кордону в якості гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Встановлено, що транспортні засоби сімейна пара ввозила в Україну під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів. Для пільгового митного оформлення вони використовували свій благодійний фонд. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

Після продажу автівок "благодійники" підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

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25 вересня під час спроби продати 3 автівки, отримані безоплатно в Литві, "ділків" викрили. Вони намагалися вторгувати за них $13 000.

"Чоловіка наразі затримано. Вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру та вилучення решти авто, завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Також в ДБР вивчають, чи не причетні до схеми посадовці з митниці, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України.

Нагадаємо, що у військкоматі на Львівщині побили чоловіка з Харкова, якого спіймали на кордоні з Україною. ДБР за фактом побиття відкрило кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що ДБР викрило у Києві "детективів", які продавали дані українських топчиновників. Зловмисники продавали адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів, відомості про перетин держкордону.