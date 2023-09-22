Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

ДБР затримало військового, який втік зі служби та закликав його спіймати (відео)

ДБР, затримання ДБР, Державне бюро розслідувань, дезертир, дезертирство, військовий
Фото: ДБР | ДБР спіймало військового-втікача

Повідомляють, що чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

Related video

Працівники Державного бюро розслідувань встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що у військо він потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

В ДБР поінформували, що чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах дизертир публікував відео з провокативними заявами.

Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував працівникам ДБР його зловити та навіть розповідав про своє місцерозташування.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, 21 вересня працівники ДБР за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох правоохоронців із Харківської області, які в складі організованої злочинної групи полювали за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші.