На Харківщині банда правоохоронців "вибивала" гроші в наркозалежних, – ДБР (фото)

Відомо, що процесуальних документів під час таких затримань фігуранти не складали, а іноді навіть катували "затриманих". Зокрема, одягали кайданки, викручували руки та завдавали численних ударів.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування щодо трьох правоохоронців з Харківської області, які у складі організованої злочинної групи "полювали" за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші. Про це сьогодні, 21 вересня, повідомили в ДБР.

Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань (ДБР), наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що колишній працівник правоохоронного органу створив та очолив злочинне угруповання, до якого залучив одинадцятьох чинних правоохоронців.

"Володіючи оперативною інформацією, вони робили засідки на своїх жертв біля аптек, де продавали сильнодіючі лікарські засоби без рецептів, а також біля так званих закладок, через які передавались наркотики", – йдеться у повідомленні.

Затримали банду правоохоронців, які "вибивали" гроші з наркозалежних осіб

Після того, як клієнти забирали "товар", правоохоронці їх затримували і починали вимагати гроші за не притягнення до кримінальної відповідальності.

У випадку відсутності грошей з собою, людей везли додому або змушували телефонувати родичам і просити про фінансову допомогу.

Процесуальних документів під час таких затримань фігуранти не складали, а іноді навіть катували "затриманих". Зокрема, одягали кайданки, викручували руки та завдавали численних ударів.

Для конспірації своїх злочинних дій члени угруповання їздили на "справи" на авто з іноземною реєстрацією та підмінними номерними знаками.

Затримали банду правоохоронців, які "вибивали" гроші з наркозалежних осіб

Слідством задокументовано 24 таких злочинних епізоди.

"Організатор та двоє його спільників обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства та катуванні (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України", – додали в ДБР.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскації майна.

Досудове розслідування щодо 9 інших фігурантів виділене в окреме кримінальне провадження, яке наразі триває.

Нагадаємо, 19 вересня Служба безпеки України затримала на Волині двох митників, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну.