На Волині митники вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну, – СБУ (фото)

Плата за таку "послугу" становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що ввозив товари.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала на Волині двох митників, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. Про це інформує Управління СБ України у Волинській області.

Правоохоронці ліквідували дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень.

"Регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор", – йдеться у повідомлені.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх "на гарячому" під час отримання хабаря.

Служба безпеки затримала двох митників-хабарників

Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку "послугу" становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що ввозив товари.

При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від "зекономлених" коштів.

Служба безпеки затримала двох митників-хабарників

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили корумпованим посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", – додали в СБУ.

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Заходи з ліквідації корупційних схем в митних органах проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 18 вересня СБУ оголосили підозри в державній зраді вісьмом бойовикам "ЛНР" і "ДНР", їх вдалося взяти в полон на Донбасі та в Херсонській області.