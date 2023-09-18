СБУ оголосила підозри 8 бойовикам "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на Херсонщині й Донеччині

Майже всі бойовики — "зі стажем", оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєдналися до терористичних угруповань "Л/ДНР" і воювали проти сил АТО на сході України.

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Правоохоронці оголосили підозри в державній зраді вісьмом бойовикам "ЛНР" і "ДНР", їх удалося взяти в полон на Донбасі та в Херсонській області. Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

СБУ зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ і воювали проти України.

Сили безпеки й оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

"Серед затриманих — гранатометники, радіотелефоніст і кулеметники", — ідеться в повідомленні.

Майже всі вони бойовики "зі стажем", оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєдналися до терористичних угруповань "Л/ДНР" і воювали проти сил АТО на сході України.

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Разом із російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій і Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної та протитанкової зброї.

Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів і будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільних в Україні. Йдеться про 34-річного Султана Паштова — бойовика батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).