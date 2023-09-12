ДБР викрило у Києві "детективів", які продавали дані українських топчиновників (фото, відео)

За інформацією правоохоронців, зловмисники продавали приватну інформацію — адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, відомості про перетин держкордону. Ціна "послуги" переважно становила 200 доларів США.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) викрили роботу так званого "детективного агентства", яке торгувало інформацією із державних баз даних. Серед замовлень були особисті дані щодо топчиновників Кабінету міністрів України. Про це 11 вересня повідомила пресслужба ДБР.

За інформацією слідства, колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який працював в правоохоронних органах. Через групи у месенджерах підозрювані знаходили клієнтів. Зловмисники продавали приватну інформацію: адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, відомості про перетин держкордону. Ціна "послуги" переважно становила 200 доларів США залежно від обсягу інформації.

У фігурантів справи були проведені обшуки, в процесі яких виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Так звані "детективи" збирали дані щодо чиновників. Ця конфіденційна інформація під час війни могла завдати великої шкоди інтересам України.

Фото: ДБР

Обом підозрюваним повідомлено про підозру: правоохоронцю за ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та збут інформації з обмеженим доступом); спільнику за ч. 2 ст. 361-2 ККУ (збут інформації з обмеженим доступом). Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, в Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру однієї з частин НГУ у справі про побиття ним солдата строкової служби.