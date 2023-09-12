ГБР разоблачило в Киеве "детективов", которые продавали данные украинских топ-чиновников (фото, видео)

По информации правоохранителей, злоумышленники продавали частную информацию — адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, сведения о пересечении госграницы. Цена "услуги" в среднем составляла 200 долларов США.

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили работу так называемого "детективного агентства", которое торговало информацией из государственных баз данных. Среди заказов были личные данные по топ-чиновникам Кабинета министров Украины. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

По информации следствия, бывший милиционер, после своего увольнения в запас, основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. К этой работе он привлек своего товарища, который работал в правоохранительных органах. Через группы в мессенджерах подозреваемые находили клиентов. Злоумышленники продавали частную информацию: адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, сведения о пересечении госграницы. Цена "услуги" в среднем составляла 200 долларов США в зависимости от объема информации.

У фигурантов дела были проведены обыски, в ходе которых выявлен большой массив заказов в отношении граждан Украины. Так называемые "детективы" собирали данные относительно чиновников. Эта конфиденциальная информация во время войны могла нанести большой вред интересам Украины.

Фото: ГБР

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении: правоохранителю по ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УКУ (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и сбыт информации с ограниченным доступом); сообщнику по ч. 2 ст. 361-2 УКУ (сбыт информации с ограниченным доступом). Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в Ивано-Франковске суд вынес приговор офицеру одной из частей НГУ по делу об избиении им солдата срочной службы.