"Получал проценты": правоохранитель продавал информацию об умерших людях, — ГБР (фото)

По информации следователей ГБР, правоохранитель из Николаева продавал конфиденциальную информацию об умерших людях фирме, занимающейся предоставлением ритуальных услуг. За свою "работу" он получал проценты.

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов Николаева, который системно продавал конфиденциальную информацию ритуальному агентству об умерших людях, информирует пресс-служба ГБР.

По информации следствия, подозреваемый договорился о выгодном сотрудничестве с менеджером одного из ритуального агентства Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших и предоставлял адреса и контакты родственников.

Далее работники агентства звонили семьям умерших и предлагали свои ритуальные услуги. С "прибыли" за каждого покойника, которых в день могло быть несколько, от фирмы, предоставляющей ритуальные услуги, правоохранитель получал проценты.

Сейчас подозреваемому следователи ГБР сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов Николаева Фото: ГБР

Напомним, 31 августа следователи ГБР будут изучать версию диверсии или поражения в Краматорском районе Донецкой области вертолетов Ми-8 врагом. Профильные специалисты проведут диагностику бортовых самописцев.

Также, 28 августа сообщалось, что ГБР проверяет почти 400 офицеров запаса, которые получили белые билеты. В ведомстве обещают обнародовать промежуточные результаты проверок Территориальных центров комплектования и соцподдержки уже в начале сентября.