Вертолеты Ми-8 разбились в Донецкой области: начато уголовное производство

Следователи ГБР будут изучать версию диверсии или поражения вертолетов Ми-8 врагом. Профильные специалисты проведут диагностику бортовых самописцев.

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29 августа в Краматорском районе Донецкой области разбились два вертолета Ми-8, из-за авиакатастрофы. При процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато уголовное производство. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены", — говорилось в сообщении.

Отметили, что экипаж обоих вертолетов, шестеро военнослужащих, погибли. Прокуратура начала уголовное производство с предварительной правовой квалификацией нарушение правил полетов или подготовки к ним по статье 416 Уголовного кодекса Украины.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов в Краматорском районе Донецкой области.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам", — говорилось в сообщении.

Кроме этого, примут во внимание версию диверсии или поражения вертолетов врагом, а профильные специалисты проведут диагностику бортовых самописцев. В ГБР назначили ряд экспертиз и провели неотложные следственные действия в рамках расследования.

Добавили, что передней квалификацией правонарушения является нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 29 августа во время выполнения боевого задания погибли шестеро пилотов из-за авиакатастрофы двух вертолетов Ми-8. Трагедия произошла в Краматорском районе Донецкой области.

31 августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что вертолеты разбились. По его словам, неизвестно в результате чего произошла авиакатастрофа.