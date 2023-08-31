Авиакатастрофа вертолетов Ми-8 на Донбассе: в ВСУ рассказали детали трагедии

Данные о количестве жертв в результате авиакатастрофы требуют уточнения. По информации командования, предварительно известно о шести погибших пилотах 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского.

Related video

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что два украинских вертолета Ми-8 разбились во время боевого задания в Краматорском районе Донецкой области. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

"Действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании", — сказал Илья Евлаш.

Он отметил, что неизвестно в результате чего произошла авиакатастрофа. Однако во время их выполнения боевого задания в воздухе находился российский истребитель Су-35. По словам Евлаша, украинские вертолеты пошли на посадку, когда взлетел вражеский истребитель.

Предварительно известно, что в результате трагедии погибли шесть пилотов 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского. Однако в Восточной группировке отметили, что данные о количестве погибших еще нуждаются в уточнении.

Сейчас работает комиссия, которая устанавливает детали и обстоятельства авиакатастрофы, о ее причинах сообщат позже, добавил Илья Евлаш.

Напомним, спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского Евгений Ракита сообщил, что 29 августа во время выполнения боевого задания погибли шесть пилотов. Он отметил, что у всех погибших были офицерские звания. Прощание с погибшими пилотами состоится в Полтаве 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате чего погиб летчик Андрей "Джус" Пильщиков и двое других пилотов — Вячеслав Минка, Сергей Проказин. Из-за трагедии ГБР открыло уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним.