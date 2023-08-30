Выполняли боевое задание: под Бахмутом погибли шесть пилотов ВВС из полтавской бригады

Летчики погибли на боевом задании, у всех были офицерские звания. По словам спикера бригады Евгения Ракиты, имена и обстоятельства не предают огласке из соображений безопасности.

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Накануне, 29 августа, на боевом задании в районе Бахмута погибли шесть пилотов 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление спикера бригады Евгений Ракиты.

По словам военного, у погибших были офицерские звания, один из них – выходец из Полтавской области, а его коллеги – из других регионов Украины.

Пресс-служба 18-й отдельной бригады армейской авиации накануне опубликовала пост со словами: "Склоняем головы перед всеми Героями. Их жертва не была напрасной. Отомстим врагу за каждого из них!"

Прощание с пилотами у Свято-Успенского собора

Прощание с пилотами состоится в Полтаве. Панихида запланирована на 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Летчиков похоронят по месту жительства. Имена и обстоятельства трагедии пока не предают огласке из соображений безопасности, уточнил Евгений Ракита.

Напомним, что мать погибшего во время учений летчика "Джуса" рассказала о сыне. По ее словам, в первые дни войны он был пехотинцем и рыл окопы, хотя впоследствии налетал 500 часов во время боевых заданий.

Также сообщалось, что за время полномасштабной войны в Украине в ходе атак украинских дронов были уничтожены или повреждены 24 российских самолета на военных объектах в РФ, Крыму и Беларуси.