Виконували бойове завдання: під Бахмутом загинули шестеро пілотів ВПС із полтавської бригади

Льотчики загинули на бойовому завданні, у всіх були офіцерські звання. За словами спікера бригади Євгена Ракіти, імена та обставини не розголошують із міркувань безпеки.

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Напередодні, 29 серпня, на бойовому завданні в районі Бахмута загинули шість пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заяву спікера бригади Євгена Ракіти.

За словами військового, у загиблих були офіцерські звання, один із них — виходець із Полтавської області, а його колеги — з інших регіонів України.

Пресслужба 18-ї окремої бригади армійської авіації напередодні опублікувала пост зі словами: "Схиляємо голови перед усіма Героями. Їхня жертва не була марною. Помстимося ворогові за кожного з них!"

Прощання з пілотами біля Свято-Успенського собору

Прощання з пілотами відбудеться в Полтаві. Панахиду заплановано на 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Льотчиків поховають за місцем проживання. Імена та обставини трагедії поки що не розголошують із міркувань безпеки, уточнив Євген Ракіти.

Нагадаємо, що мати загиблого під час навчань льотчика "Джуса" розповіла про сина. За її словами, у перші дні війни він був піхотинцем і рив окопи, хоча згодом налітав 500 годин під час бойових завдань.

Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни в Україні під час атак українських дронів було знищено або пошкоджено 24 російські літаки на військових об'єктах у РФ, Криму та Білорусі.