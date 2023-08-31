Гелікоптери Мі-8 розбилися на Донеччині: розпочато кримінальне провадження

Слідчі ДБР вивчатимуть версію диверсії або ураження гелікоптерів Мі-8 ворогом. Профільні фахівці проведуть діагностику бортових самописців.

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29 серпня у Краматорському районі Донецької області розбилися два гелікоптери Мі-8, через авіакатастрофу. За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що екіпаж обох вертольотів, шестеро військовослужбовців, загинули. Прокуратура розпочала кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією порушення правил польотів або підготовки до них за статтею 416 Кримінального кодексу України.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів у Краматорському районі Донецької області.

"Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів", — йшлося в повідомленні.

Крім цього, візьмуть до уваги версію диверсії або ураження гелікоптерів ворогом, а профільні фахівці проведуть діагностику бортових самописців. У ДБР призначили низку експертиз та провели невідкладні слідчі дії в межах розслідування.

Додали, що передньою кваліфікацією правопорушення є порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, 29 серпня під час виконання бойового завдання загинули шестеро пілотів через авіатрощу двох гелікоптерів Мі-8. Трагедія сталася у Краматорському районі Донецької області.

31 серпня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що гелікоптери розбилися. З його слів, невідомо внаслідок чого сталася авіакатастрофа.