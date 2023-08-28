ГБР проверяет почти 400 офицеров запаса, получивших "белые" билеты

В ведомстве обещают обнародовать промежуточные результаты проверок Территориальных центров комплектования и соцподдержки уже в начале сентября.

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Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет 388 офицеров запаса, которые получили "белый" билет и были сняты с воинского учета. Об этом в эфире единого марафона сообщила советница по коммуникациям в ГБР Татьяна Сапьян.

Она отметила, что в рамках уголовных производств правоохранители выясняют законность и основания для таких решений.

"Мы раньше говорили, что в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки за какие-то деньги вы можете получить справку либо об отсрочке от военного призыва, либо даже получить "белый" билет. Но без военно-врачебной комиссии этого сделать не могли. Поэтому сейчас подозрения объявляют даже руководителям военных комиссий", — подчеркнула Сапьян.

Она рассказала, что в начале августа было 112 уголовных производств, в которых фигурируют работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ситуация продолжает развиваться и в ДБР обещают, что уже в первые дни сентября смогут обновить данные и рассказать обществу о промежуточных результатах.

Сейчас продолжаются проверки и военно-врачебных комиссий и ТЦК, которыми занимается не только ГБР, но и Нацполиция. На прошлой неделе проверки проходили в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

"Кстати напоминаю, что те кто дает взятки, вне зависимости от суммы — хоть 1,5 тысячи долларов, хоть 10, их тоже ждет уголовная ответственность. Да это будет сложно доказать, надо будет поймать на горячем, но до 4 лет лишения свободы за такое можно получить", — сообщила советница по коммуникациям в ГБР Татьяна Сапьян.

Напомним, 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии Подольского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве, который за деньги подделывал документы для военнообязанных, желающих незаконно выехать за границу. Всего в незаконной схеме участвовало 9 человек.

26 августа в СБУ заявили, что задержали должностных лиц военкоматов и военно-врачебных комиссий в Киеве, Одессе и Харьковской области, которые продавали военнообязанным медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.