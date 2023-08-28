ДБР перевіряє майже 400 офіцерів запасу, які отримали "білі" квитки

У відомстві обіцяють оприлюднити проміжні результати перевірок Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки вже на початку вересня.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє 388 офіцерів запасу, які отримали "білий" квиток і були зняті з військового обліку. Про це в ефірі єдиного марафону повідомила радниця з комунікацій у ДБР Тетяна Сап'ян.

Вона зазначила, що в межах кримінальних проваджень правоохоронці з'ясовують законність і підстави для таких рішень.

"Ми раніше говорили, що в Територіальних центрах комплектування та соцпідтримки за якісь гроші ви можете отримати довідку або про відстрочку від військового призову, або навіть отримати "білий" квиток. Але без військово-лікарської комісії цього зробити не могли. Тому зараз підозри оголошують навіть керівникам військових комісій", — наголосила Сап'ян.

Вона розповіла, що на початку серпня було 112 кримінальних проваджень, у яких фігурують працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ситуація продовжує розвиватися і в ДБР обіцяють, що вже в перші дні вересня зможуть оновити дані та розповісти суспільству про проміжні результати.

Наразі тривають перевірки і військово-лікарських комісій, і ТЦК, якими опікується не лише ДБР, а й Нацполіція. Минулого тижня перевірки відбувалися у Вінницькій, Черкаській та Київській областях.

"До речі, нагадую, що на тих, хто дає хабарі, незалежно від суми — хоч 1,5 тисячі доларів, хоч 10, на них теж чекає кримінальна відповідальність. Так, це буде складно довести, треба буде спіймати на гарячому, але до 4 років позбавлення волі за таке можна отримати", — повідомила радниця з комунікацій у ДБР Тетяна Сап'ян.

Нагадаємо, 25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Києві, який за гроші підробляв документи для військовозобов'язаних, охочих незаконно виїхати за кордон. Загалом у незаконній схемі брало участь 9 осіб.

26 серпня в СБУ заявили, що затримали посадовців військкоматів і військово-лікарських комісій у Києві, Одесі та Харківській області, які продавали військовозобов'язаним медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я.