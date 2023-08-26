Клієнтів шукали по всій Україні: чиновники з ТЦК заробили на уклоністах 11 млн гривень (фото)

За даними СБУ, до злочинної схеми причетні представники держустанов Києва, Одеси та Харківської області. Затримано чотирьох військовослужбовців і керівників ВЛК, яким загрожує до 10 років в'язниці.

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Голови військкоматів і військово-лікарських комісій у Києві, Одесі та Харкові, які продавали підроблені медичні свідоцтва про непридатність до військової служби, можуть бути засуджені на строк до 10 років. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримані посадовці були співробітниками військкоматів і військово-лікарських комісій у Києві, Одесі та Харківській області. Військовозобов'язаним пропонували медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Такі "послуги" коштували до $10 тис. за довідку, а конкретна сума варіювалася залежно від термінів розв'язання питання і фінансових можливостей замовників.

У Києві начальника районного ТЦК і голову військово-лікарської комісії затримали за продаж підроблених медичних довідок про непридатність до військової служби. Довідки давали змогу тим, хто ухиляється від мобілізації, уникнути призову і виїхати за кордон.

Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів Затримано військовослужбовців і керівників військових медкомісій, які заробляли на довідках для уклоністів

У Харківській області керівник районного ТЦК спільно з трьома представниками адміністрації місцевої лікарні заробляли на ухилянтах від мобілізації. Вони вимагали від військовозобов'язаних неправомірної вигоди за підроблені медичні довідки про непридатність до військової служби. Така діяльність принесла чиновникам понад 11 млн грн.

В Одесі місцеві чиновники виписували підроблені медичні довідки, які дозволяли військовозобов'язаним уникнути мобілізації. До такої діяльності були залучені секретар військово-лікарської комісії, київський адвокат і ще дві особи. Клієнтів шукали по всій Україні та ставили на облік в одеський військкомат.

Секретаря ВЛК та її спільників затримали на гарячому і повідомили про підозру. Підозрюваних можуть засудити до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що є випадки, коли чоловіки можуть відмовитися від повістки до ТЦК. Юрист Сергій Савинський розповів, що повістки видаються тільки письмово. І тільки конкретному військовозобов'язаному. Якщо повістка виписана неправильно, наприклад якщо є вимога взяти з собою речі, а це не передбачено типом повістки, можна відмовитися від документа.

Також повідомлялося про те, що буде, якщо проігнорувати повістку в поштовій скриньці. Адвокат Андрій Межирицький розповів, що повістки в поштових скриньках не вважаються врученими. Щодо цього існує широка судова практика.