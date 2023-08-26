Клиентов искали по всей Украине: чиновники из ТЦК заработали на уклонистах 11 млн гривен (фото)

По данным СБУ, к преступной схеме причастны представители госучреждений Киева, Одессы и Харьковской области. Задержаны четверо военнослужащих и руководителей ВВЛ, которым грозит до 10 лет тюрьмы.

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Главы военкоматов и военно-врачебных комиссий в Киеве, Одессе и Харькове, продававшие поддельные медицинские свидетельства о непригодности к военной службе, могут быть осуждены на срок до 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанные должностные лица были сотрудниками военкоматов и военно-врачебных комиссий в Киеве, Одессе и Харьковской области. Военнообязанным предлагались медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Такие "услуги" стоили до $10 тыс за справку, а конкретная сумма варьировалась в зависимости от сроков решения вопроса и финансовых возможностей заказчиков.

В Киеве начальник районного ТЦК и глава военно-врачебной комиссии были задержаны за продажу поддельных медицинских справок о непригодности к военной службе. Справки позволяли уклоняющимся от мобилизации избежать призыва и выехать за границу.

Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов Задержаны военнослужащие и руководители военных медкомиссий, зарабатывавшие на справках для уклонистов

В Харьковской области руководитель районного ТЦК совместно с тремя представителями администрации местной больницы зарабатывали на уклонистах от мобилизации. Они требовали от военнообязанных неправомерной выгоды за поддельные медицинские справки о непригодности к военной службе. Такая деятельность принесла чиновникам свыше 11 млн грн.

В Одессе местные чиновники выписывали поддельные медицинские справки, которые позволяли военнообязанным избежать мобилизации. В такую деятельность были вовлечены секретарь военно-врачебной комиссии, киевский адвокат и еще два лица. Клиентов искали по всей Украине и ставили на учет в одесский военкомат.

Секретаря ВЛК и ее сообщников задержали с поличным и сообщили о подозрении. Подозреваемых могут приговорить к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что есть случаи, когда мужчины могут отказаться от повестки в ТЦК. Юрист Сергей Савинский рассказал, что повестки выдаются только в письменном виде. И только конкретному военнообязанному. Если повестка выписана неправильно, например если есть требование взять с собой вещи, а это не предусмотрено типом повестки, можно отказаться от документа.

Также сообщалось о том, что будет, если проигнорировать повестку в почтовом ящике. Адвокат Андрей Межирицкий рассказал, что повестки в почтовых ящиках не считаются врученными. В этом отношении существует широкая судебная практика.