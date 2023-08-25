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Украина Российско-украинская война

Глава столичной военно-врачебной комиссии подделывал справки для уклонистов, — прокуратура

справки, уклонисты, Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора | Глава ВЛК подделывал справки

В Офисе генпрокурора отметили, что всего в схеме участвовало 9 человек. Стоимость их услуг составляла 3-4 тысячи долларов с человека.

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Правоохранители сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии Подольского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве, который за деньги подделывал документы для военнообязанных, желающих незаконно выехать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с сообщниками помогал изготавливать справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием их с воинского учета. Затем эти документы служили основанием для пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тыс. долларов с человека.

В общей сложности в схеме были задействованы 9 человек. Часть из них занималась поиском желающих уклониться от мобилизации за деньги, а часть — непосредственно изготавливала пакет необходимых документов. Речь идет о работниках медицинских учреждений столицы и членах военно-врачебных комиссий. Именно они организовывали подготовку и выдачу клиентам документов с фальшивыми диагнозами для признания их непригодными к службе.

Деятельность преступной группы правоохранители разоблачили во время подготовки пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денег. В феврале этого года председателю военно-врачебной комиссии Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В ходе дельнейшего расследования правоохранители установили причастность к этому уголовному правонарушению и председателя ВЛК Подольского ТЦК и СП в Киеве.

уклонисты, ВЛК, подделка документов Fullscreen
Глава ВЛК подделывал документы для уклонистов
уклонисты, ВЛК, подделка документов Fullscreen
Глава ВЛК подделывал документы для уклонистов
уклонисты, ВЛК, подделка документов Fullscreen
Глава ВЛК подделывал документы для уклонистов
уклонисты, ВЛК, подделка документов
уклонисты, ВЛК, подделка документов
уклонисты, ВЛК, подделка документов

Напомним, 19 августа в СБУ заявили, что заблокировали 7 схем, с помощью которых военнообязанные уклонялись от мобилизации. Правоохранители установили более 10 человек, среди которых были работники военно-врачебных комиссий и военкоматов. За свои услуги они требовали до 9 тысяч долларов.

23 августа в Нацполиции Украины рассказали, что на Закарпатье будут судить организаторов незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу, которые за 10 тыс. долларов с человека обеспечивали своим клиентам нужные результаты военно-врачебной комиссии и снятие с учета.