СБУ раскрыла еще 7 схем уклонения от мобилизации: задержаны должностные лица военкоматов

Сразу в 7 регионах Украины задержаны более 10 человек за "помощь" военнообязанным избежать мобилизации за тысячи долларов.

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Служба безопасности Украины заблокировала еще 7 схем, с помощью которых военнообязанные уклонялись от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили более 10 человек, среди которых работники военно-врачебных комиссий и военкоматов. За услугу, которая "помогала" потенциальным военнослужащим избежать военной службы, требовали до 9 тысяч долларов. Стоимость зависела от разновидности способа уклонения и срочности "заказа".

Уклонистам подделывали документы о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или же для "перевозки иностранной гуманитарки". Спецслужба пресекла деятельность сразу в нескольких регионах Украины: Киеве, в Одесской области, в Тернополе, Николаеве, в Харьковской и Ровенской областях и на Буковине.

В Киеве задержаны два человека, которые продавали фиктивные справки с присвоением групп инвалидности медико-социальной экспертной комиссии.

Уклонистам предлагали избежать мобилизации за деньги Фото: пресс-служба СБУ

В Одесской области агенты военной контрразведки СБУ задержали чиновника военкомата, который требовал 5 тысяч долларов США за то, чтобы подделать медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Отмечается, что чиновника поймали с поличным, а он действовал вместе с подчиненной, которая должна была договариваться с представителями ВВК о справках.

В Тернополе также задержали чиновника военкомата, который вместе с тремя сообщниками "торговал" фальшивыми документами о снятии с воинского учета.

Фото: пресс-служба СБУ

В Николаеве контрразведчики задержали человека, который предлагал местному жителю содействие в уклонении от мобилизации за 8,5 тысячи долларов. Он обещал оформить фиктивные удостоверения об исключении из списка военнообязанных.

В Харьковской области обнаружили двух должностных лиц медицинских учреждений, которые продавали фейковые справки о непригодности к военной службе.

Фото: пресс-служба СБУ

В Ровенской области также задержали трех владельцев автопредприятий, которые оформляли уклонистов как водителей международных рейсов.

На Буковине сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили и остановили водителя грузовика, который пытался вывези за границу 4 местных жителей призывного возраста.

Фото: пресс-служба СБУ

В Службе безопасности добавили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Все действия происходили вместе с Национальной полицией и прокуратурой.

Напомним, 18 августа в СБУ разоблачили банду, которые мобилизовались в ВСУ и занимались рэкетом.

17 августа СБУ задержала экс-полицейского с рекордной партией наркотиков в 20 тонн.