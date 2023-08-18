СБУ разоблачила банду "оборотней", которые мобилизовались в ВСУ и занимались рэкетом (фото)

Мужчины требовали 4 тысячи долларов с демобилизованного бойца украинской армии. Их задержали во время получения средств.

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Банда "оборотней", которые попали в ВСУ во время мобилизации, впоследствии оставили подразделение и занимались рэкетом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

Правоохранители установили, что после зачисления в состав одной из воинских частей Львовской области, нарушители начали требовать с граждан деньги. Они использовали статус военнослужащих. Нарушители создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за решение "спора".

Сотрудники ведомства зафиксировали факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа мужчине угрожали физической расправой.

Впоследствии сотрудники правоохранительной структуры задержали обоих рэкетиров во время передачи части средств от потерпевшего. Продолжается расследование. Нарушителям украинского законодательства грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 18 августа СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины. Частные компании накануне масштабного вторжения российских захватчиков на территорию Украины, которое произошло в феврале 2022 года, поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые оказались бракованными в связи с использованием в них некачественного пороха.

Также 8 августа в Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть РФ. Вражеские агенты, по словам правоохранителей, прежде всего пытались выявить и "слить" врагу направления вылетов боевой авиации украинских войск, в частности, ударных вертолетов под Авдеевкой. Особенностью вражеской группы было то, что в ее состав входили исключительно местные женщины, которые поддержали вооруженную агрессию РФ против Украины.