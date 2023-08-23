$10 тысяч с человека: на Закарпатье будут судить организаторов выезда из Украины уклонистов

На счету главного фигуранта дела 20 незаконно выехавших мужчин. Ему назначили залог почти в 5 млн гривен.

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Организаторы незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу окажутся на скамье подсудимых на Закарпатье. За 10 тыс. долларов с человека они обеспечивали своим клиентам нужные результаты военно-врачебной комиссии и снятие с учета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

На основании незаконно полученных документов уклонисты выезжали из страны. В Нацполиции отметили, что один из обвиняемых уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей в прошлом году его задерживали за такое же преступление. Тогда ему помогал сын и сотрудница ВЛК. Сейчас указанное дело рассматривает суд. Данную организованную группу обвиняют в причастности к незаконной переправке за границу более 20 человек.

В этом году правоохранители задержали 48-летнего подозреваемого вместе с его новым сообщником и задокументировали факт передачи документов. За пакет фиктивных бумаг злоумышленники получили от клиента 180 тысяч гривен и 3,5 тысячи долларов.

Главному фигуранту суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 4 831 200 грн. Аналогичную меру пресечения избрали и его сообщнику с залогом 215 тысяч гривен.

Обоим задержанным инкриминируют ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных побуждений). Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 19 августа в СБУ заявили, что заблокировали 7 схем, с помощью которых военнообязанные уклонялись от мобилизации и задержали свыше 10 человек в 7 регионах.

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