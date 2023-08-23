$10 тисяч із людини: на Закарпатті судитимуть організаторів виїзду з України ухилянтів

На рахунку головного фігуранта справи 20 чоловіків, які незаконно виїхали. Йому призначили заставу майже в 5 млн гривень.

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Організатори незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон опиняться на лаві підсудних на Закарпатті. За 10 тис. доларів із людини вони забезпечували своїм клієнтам потрібні результати військово-лікарської комісії та зняття з обліку. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

На підставі незаконно отриманих документів ухилянти виїжджали з країни. У Нацполіції зазначили, що один із обвинувачених уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців: торік його затримували за такий самий злочин. Тоді йому допомагав син і співробітниця ВЛК. Наразі вказану справу розглядає суд. Цю організовану групу звинувачують у причетності до незаконного переправлення за кордон понад 20 осіб.

Цьогоріч правоохоронці затримали 48-річного підозрюваного разом із його новим спільником і задокументували факт передачі документів. За пакет фіктивних паперів зловмисники отримали від клієнта 180 тисяч гривень і 3,5 тисячі доларів.

Головному фігуранту суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 4 831 200 грн. Аналогічний запобіжний захід обрали і його спільнику із заставою 215 тисяч гривень.

Обом затриманим інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 серпня в СБУ заявили, що заблокували 7 схем, за допомогою яких військовозобов'язані ухилялися від мобілізації, та затримали понад 10 осіб у 7 регіонах.

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