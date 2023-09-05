"Отримував відсотоки": правоохоронець продавав інформацію про померлих людей, — ДБР (фото)

За інформацією слідчих ДБР, правоохоронець з Миколаїва продавав конфіденційну інформацію про померлих людей фірмі, що займається наданням ритуальних послуг. За свою "роботу" він отримував відсотки.

Related video

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру начальнику сектору одного правоохоронних органів Миколаєва, який системно продавав конфіденційну інформацію ритуальному агентству про померлих людей, інформує пресслужба ДБР.

За інформацією слідства, підозрюваний домовився про вигідну співпрацю з менеджером одного з ритуального агентства Миколаєва і передавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих та надавав адреси та контакти родичів.

Далі працівники агентства телефонували родинам померлих й пропонувала свої ритуальні послуги. З "прибутку" за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька, від фірми, що надає ритуальні послуги, правоохоронець отримував відсотоки.

Наразі підозрюваному слідчі ДБР повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства).

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Слідчі ДБР повідомили про підозру начальнику сектору одного правоохоронних органів Миколаєва Фото: ДБР

Нагадаємо, 31 серпня слідчі ДБР вивчатимуть версію диверсії або ураження у Краматорському районі Донецької області гелікоптерів Мі-8 ворогом. Профільні фахівці проведуть діагностику бортових самописців.

Також, 28 серпня повідомлялося, що ДБР перевіряє майже 400 офіцерів запасу, які отримали білі квитки. У відомстві обіцяють оприлюднити проміжні результати перевірок Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки вже на початку вересня.