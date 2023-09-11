На Ивано-Франковщине офицер избил срочника: суд вынес приговор, — ГБР

Суд признал офицера виновным в превышении служебных полномочий. Во время заседания подозреваемый покаялся в своих действиях.

Related video

В Ивано-Франковске суд вынес приговор офицеру одной из частей НГУ по делу обизбиении им солдата срочной службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Военнослужащего приговорили к 1,5 годам содержания в дисциплинарном батальоне.

Согласно материалам дела инцидент произошел в середине апреля. В сети Интернет появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.

Работники ГБР по факту избиения срочника открыли уголовное производство. Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику.

В мае обвинительный акт направили в суд.

"Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины). Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащие", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что на Житомирщине лейтенант ногами избил срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных структур сообщили о подозрении офицеру, который избил солдата, в превышении служебных полномочий.