Избиение срочника офицером в Житомирской области: в ГБР начали расследование

По информации правоохранителей, начато производство по статье "превышение служебных полномочий". За избиение солдата срочной службы офицеру, если его вину докажет суд, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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Вчера, 12 марта в сети обнародовали видео, на котором офицер 190-го учебного центра в Житомирской области, младший лейтенант Виктор Витусевич, ногами "воспитывает" солдата срочной службы. В ГБР по факту избиения командиром взвода подчиненного солдата открыли уголовное производство. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей в Житомирской области 11 марта после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается", — говорится в сообщении.

Предварительно инцидент квалифицировали по статье ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения).

За совершенное командиру взвода 190-го учебного центра грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, что вчера, 12 марта, руководство учебного центра отреагировало на избиение офицером учебного центра подчиненного. Там сообщили, что уже начато служебное расследование. Также там обещают, что все виновники избиения солдата будут наказаны.

В Одессе избили известного телеведущего проекта "Я стыжусь своего тела" и депутата Одесского облсовета Валерия Ославского. Конфликт произошел в субботу, 12 марта, ночью. Валерий Ославский вышел на лестничную клетку, чтобы прекратить семейную ссору соседей.