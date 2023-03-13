Побиття строковика офіцером на Житомирщині: в ДБР почали розслідування

За інформацією правоохоронців, розпочато провадження за статтею "перевищення службових повноважень". За побиття солдата строкової служби офіцеру, якщо його провину доведе суд, загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.

Related video

Вчора, 12 березня в мережі оприлюднили відео, на якому офіцер 190-го навчального центру на Житомирщині, молодший лейтенант Віктор Вітусевич, ногами "виховує" солдата строкової служби. У ДБР за фактом побиття командиром взводу підлеглого солдата відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань.

"Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині 11 березня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння. Зараз життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, інцидент кваліфікували за статтею ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану).

За скоєне командиру взводу 190-го навчального центру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що вчора, 12 березня, керівництво навчального центру відреагувало на побиття офіцером навчального центру підлеглого. Там повідомили, що вже розпочато службове розслідування. Також там обіцяють, що всі винуватці побиття солдата будуть покарані.

В Одесі побили відомого телеведучого проєкту "Я соромлюся свого тіла" і депутата Одеської облради Валерія Ославського. Конфлікт стався у суботу, 12 березня, вночі. Валерій Ославський вийшов на сходову клітку, щоб припинити сімейну сварку сусідів.