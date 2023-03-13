Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Побиття строковика офіцером на Житомирщині: в ДБР почали розслідування

новини житомира, новини житомирщини, побиття строковика, побиття солдата

За інформацією правоохоронців, розпочато провадження за статтею "перевищення службових повноважень". За побиття солдата строкової служби офіцеру, якщо його провину доведе суд, загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.

Related video

Вчора, 12 березня в мережі оприлюднили відео, на якому офіцер 190-го навчального центру на Житомирщині, молодший лейтенант Віктор Вітусевич, ногами "виховує" солдата строкової служби. У ДБР за фактом побиття командиром взводу підлеглого солдата відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань.

"Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині 11 березня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння. Зараз життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, інцидент кваліфікували за статтею ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану).

За скоєне командиру взводу 190-го навчального центру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що вчора, 12 березня, керівництво навчального центру відреагувало на побиття офіцером навчального центру підлеглого. Там повідомили, що вже розпочато службове розслідування. Також там обіцяють, що всі винуватці побиття солдата будуть покарані.

В Одесі побили відомого телеведучого проєкту "Я соромлюся свого тіла" і депутата Одеської облради Валерія Ославського. Конфлікт стався у суботу, 12 березня, вночі. Валерій Ославський вийшов на сходову клітку, щоб припинити сімейну сварку сусідів.