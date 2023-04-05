Дело передали в суд: командиру, избившему срочника, грозит до 12 лет, — ДБР

Старший лейтенант 190-го военного учебного центра, отстраненный от должности, обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, которое было совершено в условиях военного положения.

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В Государственном бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, который кулаками "воспитывал" подчиненного. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Инцидент произошел 11 марта 2023 года и о нем стало известно благодаря видео, распространенному в сети. Младший лейтенант ногами избил срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.

15 марта 2023 года военному было сообщено о подозрении и отстранено от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.

"Командир взвода обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", — отметили в ГБР.

Избиение срочника командиром Житомирской области

На Житомирщине офицер побил ногами срочника в казарме. Видео 12 марта было распространено в сети. Впоследствии стало известно, что "воспитательную" беседу с подчиненным проводил младший лейтенант 190-го учебного центра Виктор Витусевич. Командование части сразу отреагировало на инцидент. Лейтенант был отстранен от исполнения служебных обязанностей до конца расследования. Сам виновник объяснял, что решил избить парня в связи с употреблением алкоголя.

Сотрудники правоохранительных структур сообщили Виктору Витусевичу о подозрении в превышении служебных полномочий.