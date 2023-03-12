В Житомирской области офицер жестоко избил ногами срочника в казарме, — соцсети (видео)

Впоследствии командир записал видео с извинениями, списав все на то, что боец якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

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На Житомирщине офицер в помещении казармы ногами избил солдата-срочника. Видео распространили в соцсетях.

На кадрах видно, как взрослый мужчина набросился на парня и с помощью ног на глазах у других подчиненных проводит с ним "воспитательную работу".

Сообщается, что избиение солдата устроил руководитель одного из учебных центров для военнослужащих в Житомирской области Виктор Витусевич.

На аудио слышно, как он, используя нецензурную лексику, обругал солдата из-за того, что тот "провел полковника, пока он бухал".

Точная причина избиения солдата неизвестна, но после обнародования видео фигурирующий на нем командир записал извинения. Он сообщил, что занимался рукоприкладством из-за того, что солдат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Я готов понести наказание, но хочу сказать, что алкоголь в армии недопустим, это риск для жизни на фронте и для всего подразделения, где бы он ни был — на учениях или в районе выполнения боевых действий. Я буду отвечать за свои действия", – сказал он.

В соцсетях пишут, что об инциденте стало известно военному руководству в Киеве.

Напомним, 6 марта росСМИ сообщили, что в Курской области РФ произошла стрельба между срочниками мотострелковой бригады, один из них погиб. Часовой услышал посторонних в зоне часового поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не было, поэтому срочник открыл огонь на поражение.

20 февраля росСМИ сообщали, что в Курской области срочники ВС РФ случайно взорвали блиндаж, когда топили печь и опрометчиво хлюпнули туда бензин.