Минус шесть российских военных: в Курской области срочники взорвали блиндаж, — росСМИ

Военнослужащие РФ пытались согреться при помощи печки, но из-за неосмотрительности взорвали блиндаж со срочниками внутри.

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В Курской области срочники устроили случайно взрыв. Это привело к гибели шести человек, о чем сообщает российское медиа Baza.

По предварительным данным, срочники в Российской Федерации устроили взрыв в блиндаже, из-за чего в результате погибли люди. Сразу для шести военных утро 20 февраля оказалось трагическим.

"Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин", — говорится в сообщении.

После этого прозвучал взрыв и начался большой огонь. На улицу успело выбраться всего двое, которые в результате и рассказали о случившемся происшествии.

Тела погибших сразу не были обнаружены, и из блиндажа начали откачивать воду после тушения пожара.

К слову, в Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов в Украине. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных. Также вражеские войска за предыдущие сутки лишились 28 единиц техники и девяти артиллерийских систем, о чем говорится в ежедневной сводке.

16 февраля портал The Times ссылаясь на источники из НАТО озвучил новые потери РФ на Донбассе. Они могут составлять до двух тысяч военных на 100 ярдов. Большинство мобилизованных россиян плохо обучены и экипированы, потому Россия несет большие потери.

13 февраля СМИ сообщали, что ВСУ под Угледаром уничтожили элитную бригаду морпехов ВС РФ. ВСУ ежедневно ликвидировали до 300 российских морпехов, сообщил начальник объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский.