Около 2000 на каждые 100 ярдов: озвучены новые потери РФ на Донбассе

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, большинство мобилизованных россиян плохо обучены и экипированы, потому Россия несет большие потери.

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Потери российских военных на Донбассе могут составлять до двух тысяч военных на 100 ярдов (91 метр, — ред.). Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.

Такие цифры были озвучены в ходе обсуждения новых поставок вооружений Украине в среду, 15 февраля.

В ходе обсуждения министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что российские сухопутные войска сейчас сильно поредели и деморализованы.

"Россия продолжает отправлять в бой большое количество дополнительных ресурсов. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого Россия несет большие потери", — сказал Остин.

Однако он не уточнил, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые оккупанты.

Заметим, что по информации разведки Альянса, всего убитыми и ранеными российская армия могла потерять до 200 тысяч человек. Но эти цифры озвучивались еще в начале февраля.

Напомним, войска РФ за две недели потеряли под Угледаром более 70 единиц техники. По данным портала WarSpotting, большинство танков и БМП оккупанты просто бросили на поле боя. Есть шансы, что они вернутся за своими машинами, если ВСУ не уничтожат их в ближайшее время.

Фокус также писал, что 13 февраля СМИ сообщали, что ВСУ под Угледаром уничтожили элитную бригаду морпехов ВС РФ. ВСУ ежедневно ликвидировали до 300 российских морпехов, сообщил начальник объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский.