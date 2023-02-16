Близько 2000 на кожні 100 ярдів: озвучено нові втрати РФ на Донбасі

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, більшість мобілізованих росіян погано навчена та екіпірована, тому Росія зазнає великих втрат.

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Втрати російських військових на Донбасі можуть становити до двох тисяч військових на 100 ярдів (91 метр, – ред.). Про це пише The Times з посиланням на дані розвідки НАТО.

Такі цифри озвучено під час обговорення нових постачань озброєнь Україні в середу, 15 лютого.

Під час обговорення міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що російські сухопутні війська зараз сильно порідшали та деморалізовані.

"Росія продовжує відправляти в бій велику кількість додаткових ресурсів. Більшість людей погано навчена та погано екіпірована, і через це Росія зазнає великих втрат", — сказав Остін.

Однак він не уточнив, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені окупанти.

Зауважимо, що за інформацією розвідки Альянсу, всього вбитими та пораненими російська армія могла втратити до 200 тисяч людей. Але ці цифри озвучувалися ще на початку лютого.

Нагадаємо, війська РФ за два тижні втратили під Вугледаром понад 70 одиниць техніки. За даними порталу WarSpotting, більшість танків та БМП окупанти просто кинули на поле бою. Є шанси, що вони повернуться по свої машини, якщо ЗСУ не знищать їх найближчим часом.

Фокус також писав, що 13 лютого ЗМІ повідомляли, що ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду морпіхів ЗС РФ. ЗСУ щодня ліквідували до 300 російських морпіхів, повідомив начальник об'єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашковський.