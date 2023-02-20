Мінус шість російських військових: у Курській області строковики підірвали бліндаж, — росЗМІ

Військовослужбовці РФ намагалися зігрітися за допомогою грубки, але через необачність підірвали бліндаж зі строковиками всередині.

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На Курщині строковики випадково влаштували вибух. Це призвело до загибелі шести людей, про що повідомляє російське медіа Baza.

За попередніми даними, строковики в Російській Федерації влаштували вибух у бліндажі, через що в результаті загинули люди. Одразу для шести військових ранок 20 лютого виявився трагічним.

"Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин", — йдеться у повідомленні.

Після цього пролунав вибух та почався великий вогонь. На вулицю встигло вибратися всього двоє, які в результаті і розповіли про подію.

Тіла загиблих одразу не виявили, і з бліндажу почали відкачувати воду після гасіння пожежі.

До речі, у Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів в Україні. Українські захисники за добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових. Також ворожі війська за попередню добу втратили 28 одиниць техніки та дев'ять артилерійських систем, про що йдеться у щоденному зведенні.

16 лютого портал The Times посилаючись на джерела з НАТО, озвучив нові втрати РФ на Донбасі. Вони можуть становити до двох тисяч військових на 100 ярдів. Більшість мобілізованих росіян погано навчені та екіпіровані, тому Росія зазнає великих втрат.

13 лютого ЗМІ повідомляли, що ЗСУ під Вугледаром знищили елітну бригаду морпіхів ЗС РФ. ЗСУ щодня ліквідували до 300 російських морпіхів, повідомив начальник об'єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашківський.