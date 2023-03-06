В РФ срочник расстрелял сослуживцев из-за "молчания" — росСМИ

В результате стрельбы в Курской области, по информации журналистов, погиб 19-летний срочник, а его 22-летний сослуживец попал в больницу с тяжелыми ранениями. Власти региона официально инцидент пока не комментировали.

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В России в Курской области произошла стрельба между срочниками мотострелковой бригады, один из них погиб. Об этом сообщает "ASTRA".

Инцидент произошел сегодня, 6 марта, около 2 часов ночи на территории 37-й мотострелковой бригады в/ч 69647, которая временно дислоцируется на территории Суджанского района Курской области.

Один из срочников открыл огонь на поражение по сослуживцам.

"По предварительным данным, часовой 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне часового поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не последовало, поэтому срочник открыл огонь на поражение. В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. попал в больницу", — говорится в сообщении.

В Курской области 20 февраля срочники ВС РФ случайно взорвали блиндаж. В результате взрыва погибли 6 человек, сообщили росСМИ. Оказалось, что военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и опрометчиво хлюпнули туда бензин.

Студентов в РФ заставляют подписывать согласие на досрочный призыв, что позволит военкоматам набирать новых людей еще до окончания учебы, сообщали 15 февраля росСМИ. Такая хитрая схема осуществляется в сотрудничестве с администрациями учебных учреждений.