У РФ строковик розстріляв товаришів по службі через "мовчанку" — росЗМІ

Внаслідок стрілянини у Курській області, за інформацією журналістів, загинув 19-річний строковик, а його 22-річний товариш по службі потрапив до лікарні з важкими пораненнями. Влада регіону офіційно інцидент поки що не коментувала.

Related video

У Росії у Курській області сталася стрілянина між строковиками мотострілецької бригади, один із них загинув. Про це повідомляє "ASTRA".

Інцидент стався сьогодні, 6 березня, близько 2-ї години ночі на території 37-ї мотострілецької бригади в/ч 69647, яка тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області.

Один із строковиків відкрив вогонь на ураження по товаришах по службі.

"За попередніми даними, вартовий 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було, тож строковик відкрив вогонь на ураження. Внаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат строкової служби з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні", — йдеться в повідомленні.

В Курській області 20 лютого строковики ЗС РФ випадково підірвали бліндаж. Внаслідок вибуху загинули 6 людей, повідомили росЗМІ. Виявилося, що військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин.

Студентів в РФ змушують підписувати згоду на достроковий призов, що дозволить військкоматам набирати нових людей ще до закінчення навчання, повідомляли 15 лютого росЗМІ. Така хитра схема здійснюється в співпраці з адміністраціями навчальних закладів.