"Дурять голову": військкоми в РФ хочуть відправити студентів у армію ще до кінця навчання, — ЗМІ

За інформацією журналістів, співробітники військкоматів приходять до студентів в університет і починають роздавати повістки. Також правозахисні організації попередили хлопців про достроковий призов, до якого їх хочуть залучити.

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Студентів із Росії змушують підписувати згоду на достроковий призов. Він дозволить військкоматам набирати нових людей ще до закінчення навчання, про що й повідомляє російське медіа "Верстка".

Якщо студенти підписують указ про достроковий призов, тоді військкоми мають право їх призивати вже у квітні, а не чекати закінчення навчання посеред літа. Така хитра схема здійснюється в співпраці з адміністраціями навчальних закладів.

Як зазначив керівник правозахисної організації "Школа призывника" Олексій Табалов, подібні скарги надходять із усіх регіонів Росії. Законодавство свідчить, що всі студенти мають право на відстрочку від армії аж до кінця навчання, проте ще 2021 року військкомати почали переконувати хлопців із усієї країни підписувати документи про достроковий призов. Тактика працює вже протягом двох років.

"Вони дурять голову вісімнадцятирічним пацанам, які, природно, не розуміють правових наслідків таких заяв. Під різними приводами, за допомогою умовлянь і погроз змушують підписувати заяви. Військкомати хочуть почати призивати таких студентів уже 1 квітня, коли починається весняний призов, щоб не чекати літа й закінчення навчання", — каже Табалов.

Водночас згоду на достроковий призов можна відкликати, але не всі про це знають. Для цього необхідно написати заяву про анулювання документа, після чого відправити його в районний військкомат, головний військкомат у регіоні та військову прокуратуру.

Ще один правозахисний проєкт "Идите лесом" підтвердив інформацію про достроковий призов. Студентам випускних курсів влаштовують зустрічі з військкомами, де їм і вручають повістки.

"Повідомлення почали надходити в понеділок. Студенти розповідали, що їх збирали в актових залах для зустрічі з представниками військкоматів. Тим, хто з Москви, одразу вручали повістки. Решту відпускали", — розповіли "Верстке" в "Идите лесом".

Нагадаємо, що 9 лютого експерти прогнозували провал наступу РФ. Окупанти вже почали посилювати свою армію та перекидати до кордонів техніку, але Захід у відповідь на це лише збільшив військову допомогу Україні.

8 лютого призовники з Іркутська поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну та голові Міноборони Сергію Шойгу. Солдати розповіли, що середній вік їхнього підрозділу, який готували до охорони об'єктів у тилу, — близько 40 років. Попри те, що багато призовників мають хронічні захворювання та зайву вагу, їх збираються відправити на війну штурмовиками.