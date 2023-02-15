"Дурят голову": военкомы в РФ хотят отправить студентов в армию еще до конца учебы, — СМИ

По информации журналистов, сотрудники военкоматов приходят к студентам в университет и начинают раздавать повестки. Также правозащитные организации предупредили парней о досрочном призыве, на который их хотят завлечь.

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Студентов из России вынуждают подписывать согласие на досрочный призыв. Он позволит военкоматам набирать новых людей еще до окончания учебы, о чем и сообщает российское медиа "Верстка".

Если студенты подписывают указ о досрочном призыве, тогда военкомы имеют право их призвать уже в апреле, а не ждать окончания учебы посреди лета. Такая хитрая схема осуществляется в сотрудничестве с администрациями учебных заведений.

Как отметил руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов, подобные жалобы приходят со всех регионов России. Законодательство гласит, что все студенты имеют право на отсрочку от армии вплоть до конца учебы, однако еще в 2021 году военкоматы начали убеждать парней со всей страны подписывать документы о досрочном призыве. Тактика работает уже на протяжении двух лет.

"Они дурят голову восемнадцатилетним пацанам, которые, естественно не понимают правовых последствий таких заявлений. Под разными предлогами, с помощью уговоров и угроз заставляют подписывать заявления. Военкоматы хотят начать призывать таких студентов уже 1 апреля, когда начинается весенний призыв, чтобы не дожидаться лета и окончания обучения", — говорит Табалов.

При этом согласие на досрочный призыв можно отозвать, но далеко не все об этом знают. Для этого необходимо написать заявление об аннулировании документа, после чего отправить его в районный военкомат, главный военкомат по региону и военную прокуратуру.

Еще один правозащитный проект "Идите лесом" подтвердил информацию о досрочном призыве. Студентам выпускных курсов устраивают встречи с военкомами, где им и вручают повестки.

"Сообщения начали поступать в понедельник. Студенты рассказывали, что их собирали в актовых залах для встречи с представителями военкоматов. Тем, кто из Москвы, сразу вручали повестки. Остальных отпускали", — рассказали "Верстке" в "Идите лесом".

Напомним, что 9 февраля эксперты прогнозировали провал наступления РФ. Оккупанты уже начали усиливать свою армию и перебрасывать к границам технику, но Запад в ответ на это лишь увеличил военную помощь Украине.

8 февраля призывники из Иркутска пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу. Солдаты рассказали, что средний возраст их подразделения, которое подготавливали к охране объектов в тылу, — около 40 лет. Несмотря на то, что многие призывники имеют хронические заболевание и лишний вес, их собираются отправить на войну штурмовиками.