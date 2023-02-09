Мобилизация не поможет: эксперты прогнозируют провал наступления РФ (инфографика)

Эксперты указывают на то, что Россия усиливает свою армию, перебрасывая к границам технику и мобилизуя сотни тысяч военнослужащих.

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Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, готовятся к новому масштабному наступлению на территории Украины. В связи с этим союзники Киева решили усилить военную помощь ВСУ, в частности поставками тяжелой бронетехники. Об этом пишет Al Jazeera.

Журналисты отмечают, что на протяжении 50-й недели полномасштабной войны армии РФ удалось незначительно продвинутся на востоке Украины. Это стало возможно после мобилизации большого количества живой силы.

Многие эксперты также указывают на то, что Россия продолжает расширять армию и накапливать ресурсы для повторного большого наступления. Кроме того, на восточной линии фронта наблюдается усиление натиска ВС РФ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предполагает, что Москва может начать масштабную операцию к годовщине своего вторжения, отметив, что "россияне живут символизмом". Министр также добавил, что Россия мобилизует полмиллиона новых солдат, вместо официально заявленных 300 тысяч.

[ + – ] Ситуация в Украине на 8 февраля

По мнению главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, наступление может начаться уже в середине февраля. Об этом свидетельствует стягивание резервов к границам Украины.

"Они привозят боеприпасы, которые используются иначе, чем раньше — это уже не круглосуточный обстрел. Они потихоньку начинают экономить, готовясь к полномасштабному наступлению", — отметил Гайдай.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что наступление уже идет.

"Я думаю, она начала его", — сказал украинский лидер.

Каковы шансы у Украины

По данным СМИ, большинство экспертов говорят о вероятном провале нового наступления Российской Федерации. Общую позицию многих военных обозревателей выразил генерал-майор Мик Райан, отметив, что ВС РФ понесли тяжелые потери и внедрение в армию сотен тысяч новобранцев не поможет восстановить силы.

"На самом деле, это сделает их задачу более сложной, потому что командование 150 младшими солдатами, которые не имеют достаточной подготовки, является довольно сложной задачей для оставшихся лидеров, которые остаются в российской армии в Украине", — цитируют Райана журналисты.

Успешное отражение Украиной атаки ВС РФ также зависит от поставок западного вооружения, в частности танков.

"Германия, которая отложила объявление своей первой партии из 14 танков Leopard 2A4, дополнительно пообещала 100 танков Leopard 1A5, доведя общее количество танков, обещанных союзниками в этом году, до 223", — говорится в публикации.

[ + – ] Союзники пообещали Укриане 223 танка

Всего Украина запросила не менее 300 танков для освобождения своих территорий. Первый из четырех обещанных Украине канадских танков Leopard 2A4 уже прибыл на территорию Польши.

Ранее, 8 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что немецкие танки Leopard 2A6 прибудут в Украину в конце марта. При этом в Минобороны Германии не могут оказывать влияние на сроки поставок Leopard 1A5.

Напомним, что 3 января президент Украины Владимир Зеленский завил, что Украина может сдержать российское наступление уже имеющимся в арсенале оружием благодаря высокому уровню мотивации ВСУ.

Фокус также писал о том, что 9 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина сможет получить танки Leopard задолго до наступления лета. По его словам, на поставку американских танков Abrams может уйти "некоторое время".