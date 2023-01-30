"Она его начала": Зеленский предупредил, что Россия хочет "большого реванша" (видео)

По словам президента, официальный Киев тесно коммуницирует с главами западных государствах на тему повторного наступления РФ. При этом, по его словам, у Кремля не получится отчитаться перед россиянами об успехах на поле боя.

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Россия стремится к реваншу после ряда сокрушительных поражений на территории Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, 30 января, во время своего визита в Одессу.

Глава государства подчеркнул, что тесно общается с главами других стран на тему потенциального повторного наступления РФ.

"С первого дня [получения] информации от нашей разведки, а потом от разведок государств-партнеров, которую я получал лично как президент Украины, я начал максимально коммуницировать с лидерами других государств. Там были открытые и закрытые вопросы, но все они были связаны с рисками реванша Российской Федерации", — прокомментировал Зеленский.

Всю получаемую информацию руководство страны детально изучает и анализирует, добавил он. При этом Украина также передает партнерам имеющиеся у украинской разведки данные.

"Секретов не может быть. Нам нужна поддержка сейчас, потому что реванш [РФ] — он понятен", — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что Москва не просто стремится к реваншу, страна-агрессор уже действует в этом направлении.

"Россия очень хочет какого-то большого реванша. Я думаю, она его начала. Я думаю, у них [россиян] не получится обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении", — прокомментировал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что уверен в ВСУ, которые будут готовить свое контрнаступление.

"Я уверен в нашей армии, думаю, будем их [россиян] всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление", — также сказал он.

Украинская сторона постоянно наблюдает, как Российская Федерация пытается укрепить свои группировки в Донецкой области, в том числе за счет "вагнеровцев", говорит глава государства.

"На Донбассе реванш и не останавливался. И он усиливается там постоянно, и он усиливается ежедневно", — утверждает Зеленский.

Запрос на получение дополнительной военной помощи для Украины от партнеров строился как раз на разведданных с учетом подобного рода информации, объяснил президент.

Напомним, 29 января Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. На совещании был поднят вопрос дальнейших действий войск РФ, а также потребности украинской армии для проведения будущих операций.

25 января президент Украины отметил свое 45-летие. Фокус рассказал, как Зеленский за год превратился в символ свободы.