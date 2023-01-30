"Вона його почала": Зеленський попередив, що Росія хоче "великого реваншу" (відео)

За словами президента, офіційний Київ тісно комунікує з главами західних держав на тему повторного наступу РФ. Водночас, за його словами, Кремль не зможе відзвітувати перед росіянами про успіхи на полі бою.

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Росія прагне реваншу після низки нищівних поразок на території України. Про це президент Володимир Зеленський заявив у понеділок, 30 січня, під час свого візиту до Одеси.

Глава держави наголосив, що тісно спілкується з главами інших країн на тему потенційного повторного наступу РФ.

"Із першого дня [отримання] інформації від нашої розвідки, а потім від розвідок держав-партнерів, яку я отримував особисто як президент України, я почав максимально комунікувати з лідерами інших держав. Там були відкриті та закриті питання, але всі вони були пов'язані з ризиками реваншу Російської Федерації", — прокоментував Зеленський.

Усю отримувану інформацію керівництво країни детально вивчає і аналізує, додав він. Водночас Україна також передає партнерам дані з української розвідки.

"Секретів не може бути. Нам потрібна підтримка зараз, тому що реванш [РФ] — він зрозумілий", — наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що Москва не просто прагне реваншу, країна-агресорка вже діє в цьому напрямку.

"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, у них [росіян] не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом у наступі", — прокоментував Зеленський.

Також він наголосив, що впевнений у ЗСУ, які готуватимуть свій контрнаступ.

"Я впевнений у нашій армії, думаю, будемо їх [росіян] усіх потроху зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ", — також сказав він.

Українська сторона постійно спостерігає, як Російська Федерація намагається зміцнити свої угруповання на Донеччині, у тому числі за рахунок "вагнерівців", каже глава держави.

"На Донбасі реванш і не зупинявся. І він посилюється там постійно, і він посилюється щодня", — стверджує Зеленський.

Запит на отримання додаткової військової допомоги для України від партнерів будувався якраз на розвідданих із урахуванням такого роду інформації, пояснив президент.

Нагадаємо, 29 січня Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. На нараді було порушено питання подальших дій військ РФ, а також потреби української армії для проведення майбутніх операцій.

25 січня президент України відзначив своє 45-річчя. Фокус розповів, як Зеленський за рік перетворився на символ свободи.