Володимиру Зеленському — 45: як президент України за рік перетворився на символ свободи

Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає 45 років. Повномасштабна війна диктує нові правила — публічні свята й помпезні привітання, найімовірніше, скасують. Фокус вирішив згадати головні перемоги глави держави за воєнний рік.

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День народження шостого президента України припав на непростий час, який змінив його стиль. Якщо раніше Володимир Зеленський міг зустріти це свято в спортзалі, то зараз, будучи лідером країни, що воює, така розкіш недоступна.

Очевидно, що шостий президент проведе день народження на роботі. Першим завданням є комунікація з лідерами країн-союзників для досягнення перемоги Збройних сил України.

"Той самий хлопець, якого я зустріла в 17": привітання Олени Зеленської

Першою президента в соцмережах привітала його дружина Олена Зеленська, побажавши йому здоров'я та більше причин для усмішок.

"Мене часто запитують, як ти змінився за цей рік. Я завжди відповідаю: "Не змінився". Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять. Але дещо змінилося: ти набагато менше всміхаєшся зараз. Наприклад, як на цьому фото. Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього потрібно. Ми всі знаємо", — написала перша леді.

Як зазначила Зеленська, упертості її чоловіка вистачить.

"Головне — щоб вистачило здоров'я. Будь здоровий, будь ласка! Я хочу завжди всміхатися разом із тобою. Подаруй мені цю можливість", — наголосила вона.

Одним із перших, хто привітав главу держави з днем народження, був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Найближчий соратник побажав верховному головнокомандувачу перемоги.

"З Днем Народження, пане президент. Справжній, порядний, сильний. Попереду перемога України, головна мета всієї нації. Тільки вперед", — написав Єрмак.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у привітанні зауважив, що президент щодня бореться за Україну на дипломатичному фронті.

"Ви тиснете руку світовим лідерам, а потім — нашим захисникам і захисницям! На передовій дякуйте тим, хто захищає нашу землю. Дякуємо за відданість і принциповість! Переможемо", — написав він.

Зеленський відкинув пропозицію США про втечу з Києва

Залишившись у Києві в перші дні війни, президент України наражав себе на неабияку небезпеку. За даними британського видання The Times, Кремль направив понад 400 найманців угруповання "Вагнера" до столиці з основним завданням — ліквідувати президента й урядовців.

Зеленський відхилив пропозицію США щодо евакуації з Києва. У посольстві України у Великій Британії 26 лютого привели наступну відповідь глави держави: "Тут бій, мені потрібні боєприпаси, а не поїздка".

Міжнародні ЗМІ звернули увагу, що, на відміну від президента Афганістану Ашрафа Гані, який утік через наступ талібів, Зеленський вчинив сміливіше та став найвідважнішим президентом у Європі.

Зустрічі та переговори президента України після 24 лютого

Прессекретар президента Сергій Никифоров наприкінці грудня минулого року наводив статистику зустрічей і переговорів президента України. Володимир Зеленський 352 рази говорив телефоном із іншими президентами та головами міжнародних організацій із початку повномасштабного вторгнення Росії до 28 грудня.

Перші розмови 24 лютого в хронологічному порядку були такими:

президент США Джо Байден,

канцлер Німеччини Олаф Шольц,

колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон,

канцлер Австрії Карл Негаммер,

президент Туреччини Реджеп Ердоган,

голова соціал-демократичної робітничої партії Швеції Магдалена Андерссон,

голова Євроради Шарль Мішель,

президент Франції Емманюель Макрон.

Останній на момент підбиття статистики був 27 грудня з головою Ради міністрів Італії Джорджем Мелоні.

Володимир Зеленський із початку війни 186 разів спілкувався чи виступав онлайн. Президент 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами.

Перший раз він вийшов в ефір 1 березня на дебатах під час надзвичайної пленарної сесії Європейського парламенту на 6-й день великої війни. Того дня був трагічний ранок для України — дві крилаті ракети поцілили по площі Свободи в центрі Харкова.

Із Макроном президент України востаннє розмовляв 24 січня. Глава держави подякував йому за проривне рішення надати ЗСУ легкі танки Leclerc і за посилення обороноздатності України системами ППО.

"Обговорили й дипломатичні кроки щодо завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", — зауважив президент.

Головні місця публічних виступів Володимира Зеленського

Під час відеоконференції з лідерами Євросоюзу 25 лютого, наступного дня після початку вторгнення військ РФ, Зеленський заявив, що, можливо, вони востаннє бачать його живим.

"Вони відзначили мене як мету номер один, а мою сім'ю — як мету номер два", — сказав Зеленський.

Таке послання мало сильний психологічний ефект на європейських лідерів. Президент тоді просив Євросоюз зробити всі кроки, які чинять тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Багато разів Володимир Зеленський виступав із відеозв'язку у парламентах країн-союзників — у Греції, Японії, Німеччині, Норвегії, Чехії та інших. Після двох тижнів війни він звернувся до британських депутатів із палати громад, розкритикувавши нерішучість НАТО.

"Так ми відчули це – я не хочу нікого образити – ми відчули, що альянси не працюють. Навіть небо закрити не можуть. Для цього гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля. За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великомучеників. Це жахливо! Це порожнеча», — говорив він.

[ + – ] Зеленський цитував парламентарям знамениту промову Вінстона Черчілля

Володимир Зеленський нагадав політикам слова зі знаменитої промови Вінстона Черчілля, який обіцяв боротися "на пляжах, на полях, на вулицях та на пагорбах". Глава держави перефразував її так: "Ми битимемося в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми битимемося на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми битимемося на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра. І ми не здамося".

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що у його країні не чули настільки зворушливу промову глави європейської країни з часів завершення Другої світової війни.

Перший виїзд за кордон після 24 лютого у Володимира Зеленського був у грудні 2022 року — він поїхав до США і виступав із промовою у Конгресі. Туди він приїхав одразу після візиту на передову до Бахмуту Донецької області.

"В Україні битва йде не лише за території, а й за мир, в якому житимуть наші діти та онуки. Російська тиранія втратила контроль над нами. Вона не впливатиме на наші уми... Нам потрібно перемогти Кремль на полі бою", — заявляв він.

Зеленський передав представникам Конгресу бойовий прапор із Бахмута з підписами українських військових.

[ + – ] Бойовий прапор із Бахмута з підписами українських військових вручили Ненсі Пелосі

"Цей прапор – символ нашої перемоги у війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, тому що ми об'єднані – Україна, Америка, весь вільний світ", – говорив глава держави з трибуни.

У ході грудневого візиту до США президент України вручив американському колезі Джо Байдену в Овальному кабінеті Білого дому Хрест бойових нагород. Таку нагороду дають військовослужбовцям за видатну хоробрість та відвагу чи геройський вчинок під час виконання бойового завдання. За інформацією СNN, її передав капітан української армії, який воював на Донбасі.

[ + – ] Байден розповідав Зеленському, як його син воював в Іраку

"Незаслужено, але дуже цінно, спасибі… Мій син воював в Іраку, має так звану командну монету. Ви бачили такі монети? Він отримає одну з них", — відреагував Байден.

Завдяки цій зустрічі українська армія отримала новий пакет військової допомоги розміром близько 2 мільярдів доларів та комплекс ППО Patriot. А 23 грудня Джо Байден підписав оборонний бюджет Штатів на 2023 рік, який становив рекордні 858 мільярдів доларів. Із них 800 мільйонів обіцяли направити Україні.

ЗМІ підраховували, що за перший місяць війни президент України публічно виступав майже вчетверо частіше, ніж президент Росії Володимир Путін. Зі 107 відеозвернень більше половини він присвятив українцям.

"Вільний народ вільної країни", — починав він звернення.

Зеленський вибив для ЗСУ сучасну зброю та ППО

З перших днів війни президент України почав активно вести переговори щодо посилення армії. Для цього треба було налагодити процес постачання зброї та головними партнерами України стали країни НАТО.

За словами президента, з 2014 року на військових складах ЗСУ був найменший. Серйозні сили приходили вже після війни, наприклад, далекобійні системи HIMARS і 155-міліметрова артилерія. Попереду — авіація, адже питання винищувачів постійно порушує найвище військове керівництво.

Процес почався з постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Україна домовилася з Туреччиною про закупівлю ударних та розвідувальних безпілотників Bayraktar.

Фото: Baykar Defense

Партнери поки що не наважуються відправляти далекобійні ракети ATACMS з дальністю поразки до 300 кілометрів, але пропонують альтернативу — плануючі бомби GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 160 кілометрів.

Найважче проходили переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який під різними приводами намагався оминати питання постачання танків Leopard 2A5. Володимир Зеленський під час звернення до учасників 8-ї зустрічі на авіабазі "Рамштайн" закликав союзників прискорити постачання озброєнь, оскільки Росія хоче знищувати цілі нації.

Не без втручання Пентагону Німеччина все ж таки погодилася. Наразі 12 країн можуть поставити Україні близько 100 німецьких танків.

Закрити небо частково вдалось сучасними західними системами ППО. У вересні Зеленський вів переговори з 5 країнами щодо постачання ППО — США, Німеччиною, Італією, Францією та Ізраїлем.

У результаті США та Німеччина поставили ЗРК NASAMS та IRIS-T. У перспективі – відправлення батареї Patriot. Ізраїль із "Залізним куполом" на даний момент утримався.

Обкладинки журналів із портретом Зеленського

Героїзм Зеленського після 24 лютого яскраво підкреслювали іноземні медіа, увага всіх провідних країн була прикута до України. Президент Володимир Зеленський опинився у центрі уваги.

Варто зауважити, що український лідер з'являвся на обкладинках світових журналів на початку великої війни. У грудні 2019 року його фото розмістив журнал Time і підписав так: "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним та Трампом".

[ + – ] Президент Володимир Зеленський опинився у центрі уваги журналу Time

Наступний номер журналу Time із Зеленським у головній ролі вийшов 28 квітня минулого року. Матеріал готував обидва рази журналіст Саймон Шустер. Вдруге він написав статтю "Всередині світу Зеленського" після проведення двох тижнів на Банковій та спілкування з главою держави та його оточенням.

[ + – ] Номер журналу Time із Зеленським, який вийшов 28 квітня минулого року

Британське видання щорічно обирає Людину року, а у 2022 році вибір став найзрозумілішим за всю історію, наголошували у редакції.

Номінацію виграли Зеленський та "український дух", а на обкладинку видання помістили колаж — портрет українського лідера та відомих діячів.

"Зеленський прагне набагато більшого, ніж просто перемоги на полі бою. Чого він хоче добитися за час свого перебування на посаді, так це розірвати коло пригнічення та трагедії, в якому Україна опинилася як у пастці протягом багатьох поколінь", –– писав Саймон. Шустер.

[ + – ] Володимир Зеленський став "Людиною року" за версією журналу Time Фото: trump1

Інше британське ділове видання Financial Times також визнало Зеленського людиною 2022 року за уособлення мужності та стійкості українців у боротьбі з військовою агресією РФ.

Італійський журнал Vanity Fair одним із перших присвятив випуск українському опору та помістив портрет лідера країни на обкладинку.

"Менш ніж через тиждень мужність цієї людини та її нації вивела безліч людей на вулиці, розпалила соціальні мережі та викрила всі питання, які порушує політика Володимира Путіна", — зазначав головний редактор видання Сімоне Маркетті.

[ + – ] Журнал Vanity Fair одним із перших присвятив випуск Зеленському та Україні

Польський Newsweek у березні 2022 року помістив на обкладинку фото Зеленського у військовій амуніції та назвав його лідером вільного світу.

"Його називали клоуном та популістом. У годину випробувань Зеленський виявився героєм і державним діячем", — пише Newsweek.

[ + – ] Зеленський на обкладинці польського журналу Newsweek у березні 2022 року

Разом із дружиною Оленою президент фотографувався для американського журналу Vogue. Володимир Зеленський був одягнений у стилі мілітарі – футболку та штани кольору хакі. В інтерв'ю виданню Олена Зеленська зізналася, що президент не міг бачитися з дітьми від початку війни.

[ + – ] Зеленський із дружиною Оленою фотографувався для журналу Vogue

Нагадаємо, що попередній день народження — 25 січня 2022 року Зеленський, за словами його прес-секретаря Сергія Никифорова, провів на роботі. Глава держави не змінював робочого графіка і не запрошував нікого на шампанське, зазначав Никифоров.

Фокус раніше повідомляв, що свої 43 роки Зеленський почав відзначати у спортзалі. "7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 у душі", — писав президент у Instagram у січні 2021 року.

Зі світових лідерів першим Зеленського того дня привітав голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, який підкреслив спільну боротьбу двох країн з пандемією COVID-19.